BİM 12-14 Eylül AKTÜEL İndirimli Ürünler Listesi | BİM AKTÜEL 12-14 Eylül ürünler kataloğu. BİM 12-14 Eylül aktüel ürünlerde neler var? BİM market indirimleri her hafta tüketicinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Büyük merakla beklenen bu haftanın BİM aktüel 12-14 Eylül indirim listesi yayınlandı. Katalogda yine birbirinden çeşitli ve indirimli ürünler sizleri bekliyor. Her hafta farklı ürünlerle yenilenen BİM market aktüel indirim kataloğunda her hafta hem hesaplı hem kaliteli ürünlerin listesi yer alıyor. Vatandaşlar her hafta BİM aktüel listesini yakından takip ediyor ve fırsatları kaçırmamak istiyor. Aktüel ürünler her hafta Cuma günü tüketicinin beğenisine sunulurken vatandaşlar bu avantajlı indirim ürünlerinden istediklerini satın alabiliyorlar.

BİM aktüel sürprizleri bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. BİM 12-14 Eylül broşürünü ağırlıklı olarak Muharrem ayına girdiğimiz şu günlerde Muharrem ayı özel indirimine ayırmış. İşte, bu haftanın BİM market 12-14 Eylül 2018 aktüel indirim fırsatları ve merakla beklenen indirimli ürünler listesinde yer alan detaylar…

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar aşurelik malzeme telaşına düştü. İşte BİM yeni kataloğunu hem kaliteli hem de hesaplı aşurelik malzemelerine ayırmış.

BİM AKTÜEL 12-14 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM kataloğun diğer dikkat çeken ürünleri ise hanımların aşure pişirirken ihtiyaç duyabileceği tüm aşurelik malzemeler BİM aktüel 12-14 Eylül indirimli ürünler kataloğunda yerini aldı. Peki, bu yılki BİM'de satışa sunulacak olan vatandaşın cebini rahatlatacak aşurelik malzemeler arasında neler var?

BİM AKTÜEL 12-14 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

İşte sizin için incelediğimiz BİM aktüel 12-14 Eylül indirimli ürünler listesi…

BİM Aktüel 11 Eylül kataloğu içerisinde başta da belirttiğimiz gibi aşurelik ürünler dikkat çekiyor. Bol ve bereketli bir Muharrem ayı geçirmeniz dileğiyle biz de BİM marketin indirimleri ürünlerini sizler için listeliyoruz.

İşte 11 Eylül BİM Aktüel listesi;

• 250 gram Sinbad kuru Meyve kokteyli 2,95 TL

• 500 gram Simbat kuru üzüm 3,75 TL

• 400 gram antep Karası / Kuru üzüm 4,95 TL

• 400 gram cevizli sucuk 9,95 TL

• 200 gram Simbat kuru erik 6,75 TL

• 400 gram pekmezli ve Antep fıstıklı pestil 9,95 TL

• 2 litre Yudum ayçiçek yağı 14,75 TL

• Lav renkli tabanlı tatlı kasesi 2,45 TL

• 30 gram destan Karanfil 3,75 TL

• 75 gram tarçın 1,95 TL

• 75 gram kuş üzümü 2,45 TL

• 25 gram dolmalık fıstık 7,25 TL

• Onlu sızdırmaz kapaklı kap 4,95 TL

• Onlu alüminyum kase 1,75 TL

• 300 gram yurt hazır aşure 3,45 TL

• 1000 gram Aşurelik buğday 2,75 TL

• Nohut konservesi haşlanmış 3,75 TL

• Kuru fasulye konservesi haşlanmış 3,75 TL

• Sinbad kırık ceviz 400 gram 22,95 TL

• Tariş 150 gram kuru incir 2,75 TL

• Sinbad kuru kayısı 400 gram 5,45 TL

• 500 gram antep fıstık 34,95 TL

• 150 gram Sinbad ceviz içi 11,45 TL

• 150 gram Sinbad dut kurusu 8,50 TL