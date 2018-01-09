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BİM 12 Ocak 2018 aktüel indirimli güncel ürünler kataloğu

BİM marketlerde 12 Ocak 2018 Cuma gününden itibaren geçerli olacak olan indirimli ürün satış listesi yayınlandı. Bir çok farklı ürünlerin ön plana çıktığı aktüel ürün broşüründe bu hafta ev araç gereçleri ve çocuklar için oyuncaklar ön plana çıkan ürünler arasında. İşte detaylı bim ürün broşürü...

BİM 12 Ocak 2018 aktüel indirimli güncel ürünler kataloğu

09 Ocak 2018 21:58

12 Ocak 2018 Cuma günü Bim mağazalarında satılacak ürünler arasında birçok ilgi çekecek ürünün yer aldığını belirtelim. Haftanın indirimli ürün listesinde en dikkat çeken ürün arasında 4'lü güvenlik kamerası 1 adet 4 kanal xvr kayıt cihazı,4 adet 2 Mp metal kasa kamera,2 adet adaptör,4 adet bağlantı kablosu,1 adet dörtlü konnektöri,1 adet mouse,Taşınabilir depolama aygıtlarıyla uyumlu ve Telefondan izleme olanağı özellikleri olan ürün 579.00 TL'den satışa sunulacak.

İşte Bim Mağazalarında 12 Ocak 2018'den itibaren satışa sunulacak diğer ürünler listesi

 

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