BİM 16 Kasım aktüel ürünler kataloğu: BİM 16 KASIM indirimli ürünler kataloğunda neler var? |16 KASIM BİM KATALOĞU

BİM`in 16 Kasım aktüel ürünler listesi kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel ürünleri bu hafta yine dopdolu. Milyonlarca müşterinin beklediği an geldi.

Vatandaşlar 16 Kasım Cuma günü sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girecek. Geç kalmadan BİM aktüel ürünlerine hemen ulaşın. BİM yine bomba gibi yeniliklerle geliyor. Heyecanlı bekleyiş başladı. 16 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri listesinde bebek arabası sürprizi büyük ilgi çekti. BİM aktüel ürünleri uygun fiyatıyla alıcıların yüzübü güldürüyor. BİM`de Elektronik mutfak aletleri, oyuncaklar, çocuk giyim vatandaşların yüzünü güldürdü. BİM Market en uygun fiyatlı ürünleri raflarında satışa sunuyor. Bu hafta da BİM marketlerde indirim kampanyalarının yer aldığı yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 16 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri listesinde sürpriz. Peki 16 KASIM CUMA BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bim market hakkında aradığınız tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz... 16 Kasım itibariyle BİM market reyonlarında bulabileceğiniz ürünlerden bazıları şöyle;

BİM MARKET NEDİR

BİM market faaliyetlerine 1995 yılında başladı. İlk etapta 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ana bir ilkesi var. BİM marketin kurulduğu günden bu yana ana ilkesi temel gıda ve tüketim malzemelerini mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırmak.

BİM ayrıca ‘Hard-discount' yani; yüksek indirim modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi. BİM marketin bir diğer özelliği portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmak iken ayrıca çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

Mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdüren BİM, yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanı sıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık \%10 oranında büyüme kaydetmiştir. 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşan BİM gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla devam ettirmektedir.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden ve yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam eden BİM, 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmekte. Mısır'da da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

BİM Market çalışma saatleri hafta içi her gün olmakla birlikte sabah tam 09.00'da başlıyor. Kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Ancak belirtmemiz gerekir ki; BİM marketin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler de bulunmaktadır.

BİM merkez binası; Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul / Türkiye adresinde bulunmaktadır. BİM genel merkezine; 0216 564 03 03 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 311 79 78 faks numarasıyla erişebilmeniz mümkün. BİM Müşteri Hizmetleri numarası ise 0850 254 44 44.