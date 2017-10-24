BİM 27 Ekim 2017 aktüel ürün broşürü yayınlandı|El aletleri,mutfak araçları

27 Ekim 2017 Cuma gününden itibaren BİM mağazalarında satılacak satılacak ürünler arasında çok ilgi çekecek ürünlerin yer aldığını belirtelim.İlk olarak 3 parça makine set bu haftanın indirimli ürün broşüründe en dikkat çeken ürünler arasında.Akülü Vidalama,Darbeli Matkap ve Avuç Taşlama'dan oluşan set 159.00 TL'den satışa sunulacak.

İşte 3 parça makine setin özellikleri

Akülü Vidalama

• Kolay kavrama ve dayanıklı gövde

• 16+1 kademeli vidalama torku

• Sıkma - Gevşetme olarak iki yönlü kullanım

• 3 ile 5 saatte şarj olabilir yedek pil ünitesi

Darbeli Matkap

• 500 Watt motor gücü

• 0-3000 Devir/dk kademesiz tetik

• Kolay kavrama, dayanıklı gövde, ekstra tutma sapı

• Kademesiz çalışan tetik yapısı ile istenilen devirde kolay kullanım

• Tek tuşla kırıcı ya da delici özelliği arasında kolay geçiş sağlar

Avuç Taşlama



• 650 Watt motor gücü,

• 11000 Devir/dk çalışma hızı

• 115 mm çap taşlama ve polisaj aparatı kullanabilme

• Sağ sol ayarlanabilir ekstra tutma sapı