Diğer
Kategoriler

BİM 27 Ekim 2017 aktüel ürün broşürü yayınlandı|El aletleri,mutfak araçları

BİM marketlerde 27 Ekim 2017 Cuma gününden itibaren geçerli olacak olan indirimli ürün satış listesi yayınlandı. El aletlerinin ve mutfak araçları ürünlerinin ön plana çıktığı aktüel ürün broşüründe 3 parça makine set en dikkat çeken ürünler arasında yerini alıyor.

BİM 27 Ekim 2017 aktüel ürün broşürü yayınlandı|El aletleri,mutfak araçları

24 Ekim 2017 09:25

27 Ekim 2017 Cuma gününden itibaren BİM mağazalarında satılacak satılacak ürünler arasında çok ilgi çekecek ürünlerin yer aldığını belirtelim.İlk olarak 3 parça makine set  bu haftanın indirimli ürün broşüründe en dikkat çeken ürünler arasında.Akülü Vidalama,Darbeli Matkap  ve Avuç Taşlama'dan oluşan set 159.00 TL'den satışa sunulacak. 

 

İşte 3 parça makine setin özellikleri

Akülü Vidalama

• Kolay kavrama ve dayanıklı gövde
• 16+1 kademeli vidalama torku
• Sıkma - Gevşetme olarak iki yönlü kullanım
• 3 ile 5 saatte şarj olabilir yedek pil ünitesi

Darbeli Matkap

• 500 Watt motor gücü
• 0-3000 Devir/dk kademesiz tetik
• Kolay kavrama, dayanıklı gövde, ekstra tutma sapı
• Kademesiz çalışan tetik yapısı ile istenilen devirde kolay kullanım
• Tek tuşla kırıcı ya da delici özelliği arasında kolay geçiş sağlar

Avuç Taşlama

• 650 Watt motor gücü,
• 11000 Devir/dk çalışma hızı
• 115 mm çap taşlama ve polisaj aparatı kullanabilme
• Sağ sol ayarlanabilir ekstra tutma sapı 

İşte Bim Mağalazalarında 27 Ekim 2017'den itibaren satışa sunulacak diğer ürünler listesi

A101 21-27 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜN BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

A101 26 EKİM ALDIN ALDIN İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Etiketler: BİM, Bim 27 Ekim broşürü, bim indirimli ürünler

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç