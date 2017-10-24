BİM 27 Ekim 2017 aktüel ürün broşürü yayınlandı|El aletleri,mutfak araçları

27 Ekim 2017 Cuma gününden itibaren BİM mağazalarında satılacak satılacak ürünler arasında çok ilgi çekecek ürünlerin yer aldığını belirtelim.İlk olarak 3 parça makine set bu haftanın indirimli ürün broşüründe en dikkat çeken ürünler arasında.Akülü Vidalama,Darbeli Matkap ve Avuç Taşlama'dan oluşan set 159.00 TL'den satışa sunulacak.
İşte 3 parça makine setin özellikleri
Akülü Vidalama
• Kolay kavrama ve dayanıklı gövde
• 16+1 kademeli vidalama torku
• Sıkma - Gevşetme olarak iki yönlü kullanım
• 3 ile 5 saatte şarj olabilir yedek pil ünitesi
Darbeli Matkap
• 500 Watt motor gücü
• 0-3000 Devir/dk kademesiz tetik
• Kolay kavrama, dayanıklı gövde, ekstra tutma sapı
• Kademesiz çalışan tetik yapısı ile istenilen devirde kolay kullanım
• Tek tuşla kırıcı ya da delici özelliği arasında kolay geçiş sağlar
Avuç Taşlama
• 650 Watt motor gücü,
• 11000 Devir/dk çalışma hızı
• 115 mm çap taşlama ve polisaj aparatı kullanabilme
• Sağ sol ayarlanabilir ekstra tutma sapı
İşte Bim Mağalazalarında 27 Ekim 2017'den itibaren satışa sunulacak diğer ürünler listesi
A101 21-27 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜN BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ
A101 26 EKİM ALDIN ALDIN İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN