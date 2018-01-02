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BİM aktüel indirimli güncel ürünler kataloğu 5 Ocak 2018

BİM marketlerde 5 Ocak 2018 Cuma gününden itibaren geçerli olacak olan indirimli ürün satış listesi yayınlandı. Bir çok farklı ürünlerin ön plana çıktığı aktüel ürün broşüründe kışlık ürünler ve otomobil için araç gereçler bu hafta ön plana çıkan ürünler arasında. İşte detaylı bim ürün broşürü...

BİM aktüel indirimli güncel ürünler kataloğu 5 Ocak 2018

02 Ocak 2018 10:50

5 Ocak 2018 Cuma günü Bim mağazalarında satılacak ürünler arasında birçok ilgi çekecek ürünün yer aldığını belirtelim. Haftanın indirimli ürün listesinde en dikkat çeken ürünler arasında kışlık ürünler ve otomobil için araç gereçler ön plan çıkıyor. MTK8231 Quad Core 1.3 Ghz işlemci,7.85" 1024x768px HD ekran,1 gb DDRL3 RAM,16 Gb dahili hafıza Micro SD kart desteği (64 gb'a kadar),3G sim kart desteği (2100Mhz),0.3 MP ön, 2.0 MP arka kamera,Android 7.0 nougat,Deri kılıf özellikleri bulunan tablet pc 249.00 TLDen satışa sunulacak.

İşte Bim Mağazalarında 5 Ocak 2018'den itibaren satışa sunulacak diğer ürünler listesi

 

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