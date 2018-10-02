BİM market 2-11 Ekim 2018 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ | BİM aktüel İNDİRİM LİSTESİ kataloğu broşüründe neler var?

BİM Market 2-11 Ekim aktüel İndirimli ÜRÜNLER LİSTESİ | BİM aktüel kataloğu broşüründe neler var? BİM market indirimleri her hafta tüketicinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Büyük merakla beklenen bu haftanın BİM aktüel 2-11 Ekim indirim listesi yayınlandı. Katalogda yine birbirinden çeşitli ve indirimli ürünler sizleri bekliyor. Her hafta farklı ürünlerle yenilenen BİM market aktüel indirim kataloğunda her hafta hem hesaplı hem kaliteli ürünlerin listesi yer alıyor. Vatandaşlar her hafta BİM aktüel listesini yakından takip ediyor ve fırsatları kaçırmamak istiyor. BİM aktüel sürprizleri bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. İşte, bu haftanın BİM market 2-11 Ekim 2018 aktüel indirim fırsatları ve merakla beklenen indirimli ürünler listesinde yer alan detaylar…

BİM MARKET AKTÜEL 2-11 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

BİM AKTÜEL 2-11 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM aktüel kataloğun dikkat çeken ürünlerini kategori olarak belirtmemiz gerekirse başta da belirttiğimiz gibi elektronik ve kışlık ürünler dikkat çekiyor. BİM aktüel kampanya indirim listesinde Elektronik, Mutfak grubu ve kış aylarının kapıda olduğu şu günlerde kışlık ürünlere de yer verilmeye başlanmış. Peki, BİM'de satışa sunulacak olan vatandaşın cebini rahatlatacak bu dikkat çeken ürünlerin fiyat ve özellik olarak detayları neler? İşte tüm detaylarıyla BİM broşürü ve kampanya indirim listesindeki sizler için incelediğimiz tüm detaylar

BİM AKTÜEL 2-11 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Sizler için incelediğimiz BİM aktüel indirimli ürünler listesi tüm detaylarıyla burada..

BİM 2-11 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 2-11 Ekim aktüel ürünler kataloğu yine hem vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan hem cüzdanlarından tasarruf ettiren birbirinden güzel ürünlerle dopdolu... İşte sizler için incelediğimiz BİM 2-11 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve detayları… BİM en son katalogda yine birbirinden şık ve fiyatlarıyla da oldukça hesaplı Mutfak grubu ürünlere oldukça geniş yer verilmiş… İnci marka 12 kişilik porselen yemek seti 6 taksit fırsatı ile 225 TL'den, yaldızlı şerbet seti 49.90 TL'den, 6'lı yaldızlı meşrubat bardağı 29.90 TL'den, Hisar 24 parça çatal kaşık bıçak seti 109 TL'den, 12 parça 6 kişilik kahve fincanı takımı 27.90 TL'den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel son broşürde yer alan indirimli ürünler ise, Baymak marka şofben banyo tipi 119 TL, Soley marka çift kişilik yatak örtüsü 99.90 TL fiyatı ile çift kişilik nevresim takımı 79.90 TL fiyatı ile, 2'li banyo seti 34.90 TL fiyatı ile, 3'lü plastik Paşabahçe marka kapaklı cam saklama kabı 21.90 TL fiyatı ile katalogda yerini almış. BİM 28 Eylül aktüel ürünler listesinde ise Fakir marka blender set 115 TL'ye , , çok amaçlı dolap 119 TL'ye, oyuncu mouse razer abyssus 2000 ve mouse pad 149 TL'ye, LAV marka 3'lü derin uzun meşrubat bardağı 5.95 TL'ye, 3'lü derin kısa meşrubat bardağı 4,95 TL'ye ve 6'lı kahve yanı bardağı 5.95 TL'ye satışa sunuluyor.