BİM MARKET 2 Kasım Cuma 2018 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ |BİM AKTÜEL İNDİRİM listesi kataloğu broşüründe neler var?

BİM MARKET 2 Kasım 2018 aktüel İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ | BİM AKTÜEL İNDİRİM listesi kataloğu broşüründe neler var?

Ekonomik ve kaliteli ürünleriyle 2 Kasım BİM aktüel indirimleri çok konuşulacak. BİM market indirimleri her hafta tüketicinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Müşterilerine ucuz imkanlar sınan geniş ürün katologlarıyla yüzler yine gülecek. Büyük merakla beklenen bu haftanın BİM aktüel 2 Kasım indirim listesi yayınlandı. Elektronik eşya, mutfak ürünleri, oyuncak ve çok daha fazlası bu hafta yine satışa sunulacak. 2 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri sizlerle buluşacak. Katalogda yine birbirinden çeşitli ve indirimli ürünler sizleri bekliyor. Her hafta farklı ürünlerle yenilenen BİM market aktüel indirim kataloğunda her hafta hem hesaplı hem kaliteli ürünlerin listesi yer alıyor. Vatandaşlar her hafta BİM aktüel listesini yakından takip ediyor ve fırsatları kaçırmamak istiyor. BİM aktüel sürprizleri bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. BİM aktüel ürünleri listesinde spor ürünleri ilk olarak göze çarpıyor. Bu haftanın sürprizi ise 'Porselen yemek seti'. Müşteriler almak için sabırsızlanıyor. BİM marketler zinciri, 2 Kasım Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünlerin tam listesini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Mutfak ürünleri, ev eşyaları ve spor aletleri bu hafta yoğun ilgi görecek.Listeyi inceleyen kişiler ihtiyacı olan bir ürün var ise soluğu markette alıyor. Elektronik eşya, mutfak ürünleri, çocuklar için eğitici oyuncaklar ve çok daha fazlası bu listede yer alıyor. İşte tüm detaylar haberimizde...

BİM MARKET NEDİR

BİM market faaliyetlerine 1995 yılında başladı. İlk etapta 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ana bir ilkesi var. BİM marketin kurulduğu günden bu yana ana ilkesi temel gıda ve tüketim malzemelerini mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırmak.

BİM ayrıca ‘Hard-discount' yani; yüksek indirim modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi. BİM marketin bir diğer özelliği portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmak iken ayrıca çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

Mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdüren BİM, yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanı sıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık \%10 oranında büyüme kaydetmiştir. 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşan BİM gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla devam ettirmektedir.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden ve yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam eden BİM, 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmekte. Mısır'da da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

BİM Market çalışma saatleri hafta içi her gün olmakla birlikte sabah tam 09.00'da başlıyor. Kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Ancak belirtmemiz gerekir ki; BİM marketin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler de bulunmaktadır.

BİM merkez binası; Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul / Türkiye adresinde bulunmaktadır. BİM genel merkezine; 0216 564 03 03 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 311 79 78 faks numarasıyla erişebilmeniz mümkün. BİM Müşteri Hizmetleri numarası ise 0850 254 44 44.