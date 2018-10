BİM market 3-11 Ekim 2018 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ | BİM AKTÜEL İNDİRİM LİSTESİ kataloğu broşüründe neler var?

BİM Market 3-11 Ekim aktüel İndirimli ÜRÜNLER LİSTESİ | BİM aktüel kataloğu broşüründe neler var? BİM market indirimleri her hafta tüketicinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Büyük merakla beklenen bu haftanın BİM aktüel 3-11 Ekim indirim listesi yayınlandı. Katalogda yine birbirinden çeşitli ve indirimli ürünler sizleri bekliyor. Her hafta farklı ürünlerle yenilenen BİM market aktüel indirim kataloğunda her hafta hem hesaplı hem kaliteli ürünlerin listesi yer alıyor. Vatandaşlar her hafta BİM aktüel listesini yakından takip ediyor ve fırsatları kaçırmamak istiyor. BİM aktüel sürprizleri bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. İşte, bu haftanın BİM market 3-11 Ekim 2018 aktüel indirim fırsatları ve merakla beklenen indirimli ürünler listesinde yer alan detaylar…

BİM MARKET AKTÜEL 3-11 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

BİM AKTÜEL 3-11 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM aktüel kataloğun dikkat çeken ürünlerini kategori olarak belirtmemiz gerekirse başta da belirttiğimiz gibi elektronik ve kışlık ürünler dikkat çekiyor. BİM aktüel kampanya indirim listesinde Elektronik, Mutfak grubu ve kış aylarının kapıda olduğu şu günlerde kışlık ürünlere de yer verilmeye başlanmış. Peki, BİM'de satışa sunulacak olan vatandaşın cebini rahatlatacak bu dikkat çeken ürünlerin fiyat ve özellik olarak detayları neler? İşte tüm detaylarıyla BİM broşürü ve kampanya indirim listesindeki sizler için incelediğimiz tüm detaylar

BİM AKTÜEL 3-11 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Sizler için incelediğimiz BİM aktüel indirimli ürünler listesi tüm detaylarıyla burada..

BİM 3-11 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3-11 Ekim aktüel ürünler kataloğu yine hem vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan hem cüzdanlarından tasarruf ettiren birbirinden güzel ürünlerle dopdolu... İşte sizler için incelediğimiz BİM 3-11 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve detayları… BİM en son katalogda yine birbirinden şık ve fiyatlarıyla da oldukça hesaplı Mutfak grubu ürünlere oldukça geniş yer verilmiş… İnci marka 12 kişilik porselen yemek seti 6 taksit fırsatı ile 225 TL'den, yaldızlı şerbet seti 49.90 TL'den, 6'lı yaldızlı meşrubat bardağı 29.90 TL'den, Hisar 24 parça çatal kaşık bıçak seti 109 TL'den, 12 parça 6 kişilik kahve fincanı takımı 27.90 TL'den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel son broşürde yer alan indirimli ürünler ise, Baymak marka şofben banyo tipi 119 TL, Soley marka çift kişilik yatak örtüsü 99.90 TL fiyatı ile çift kişilik nevresim takımı 79.90 TL fiyatı ile, 2'li banyo seti 34.90 TL fiyatı ile, 3'lü plastik Paşabahçe marka kapaklı cam saklama kabı 21.90 TL fiyatı ile katalogda yerini almış. BİM 28 Eylül aktüel ürünler listesinde ise Fakir marka blender set 115 TL'ye , ,çok amaçlı dolap 119 TL'ye, oyuncu mouse razer abyssus 2000 ve mouse pad 149 TL'ye, LAV marka 3'lü derin uzun meşrubat bardağı 5.95 TL'ye, 3'lü derin kısa meşrubat bardağı 4,95 TL'ye ve 6'lı kahve yanı bardağı 5.95 TL'ye satışa sunuluyor.

BİM AKTÜEL 3-11 EKİM 2018 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM muhteşem ürünlerle yine karşımızda… Her zaman olduğu gibi BİM market yine hanımların mutfakta ihtiyaç duyabileceği ürünlere geniş yer vermiş. Hem şık hem hesaplı bu ürünlerden bazıları ise; Rölyefli, altın fileli, 12 kişilik İnci Porselen Yemek Seti 225 TL iken 12 parçadan oluşan 6 kişilik Kahve Fincanı Takımı 27,90 TL olarak satışta. Ayrıca cam kapaklı, metal kulplu, 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş Hisar Optima 6 parça Tencere Seti 129 TL, Hisar Optima Dublin Gold Çaydanlık 79,90 TL, Hisar ve platin renk seçenekleri ile satışa sunulan Aynalı Tepsi 49,90 TL, Yıldızlı Cam Şerbet Seti 49,90 TL, Yıldızlı Meşrubat Bardağı 29,90 TL ve Lokumluk 24,90 TL olarak satışa sunuluyor. BİM aktüel kataloğunda birçok dikkat çek ürün var ancak bu son katalogda tekstil ürünleri oldukça ön plana çıkmış. Solay Çift Kişilik Yatak Örtüsü 99,90 TL, Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı 79,90 TL ve farklı renklerde 2'li Banyo Seti 34,90 TL olarak satışa sunuluyor.

BİM AKTÜEL 3-11 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KAMPANYASI

BİM indirim listesini incelemeye devam ettiğimizde birbirinden muhteşem ürünler karşımıza çıkıyor. İşte o muhteşem ürünlerden birkaçı… 6 ayrı emniyet sistemi sayesinde güvenli bir şekilde kullanabileceğiniz Baymak Banyo Tipi Şofben 119 TL, Paşabahçe Puantiye Desenli 7 parça Su Seti 19,90 TL, Borcam Kulplu Yuvarlak Tepsi 19,90 TL, Lav 3'lü Desenli Meşrubat Bardağı 7,25 TL.

BİM AKTÜEL 3-11 EKİM 2018 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BROŞÜRÜ

Yine sizler için incelediğimiz son BİM kampanya kataloğunda balık tutmayı sevenler için balıkçı malzemelerine yer verildiğini görüyoruz. Balıkçı Çantası 27,90 TL, Olta Seti 39,90 TL, Balıkçı Yağmurluk 14,90 TL ve Peluşlu Çizme 29,90 TL balık tutmayı sevenler için hem kaliteli hem hesaplı seçenekler olarak yerini alıyor. Ayrıca katalogda kış aylarının yaklaştığı şu günlerde Çift Kişilik Battaniye 19,90 TL, Tek Kişilik Battaniye 17,90 TL, Kadın şal 5,95 TL, Welsoft Kadın Patik Terlik 8,95 TL, Singer Dikiş Seti 2,95 TL gibi geçen kataloğun devamı olarak kışlık ürünler yer almaya devam etmiş. Çocuk&bebek kategorisi yine yeni BİM kataloğunda atlanmamış. Miniklere özel bu seçenekler ise; Türkçe sesli, 2 yaş ve üzeri çocuklara özel olarak tasarlanmış Piccolo Mondi Ses Fonksiyonlu Oyuncak Bebek 49,90 TL ve Eğitici Oyunlar 8,95 TL olarak satışta olacak. Sonbaharın gelmesiyle kahve severler için hem hesaplı hem de çok şık bir makine; Goldmaster Filtre Kahve Makinesi 89,90 TL ayrıca Fakir Elektrikli Kahve Cezvesi 59,90 TL ve Filtre Kahve 4,95 TL olarak kahve severler için oldukça cazip ürünler olarak yerini almış.