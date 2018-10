BİM MARKET 9-12 Ekim 2018 aktüel İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ | BİM AKTÜEL İNDİRİM listesi kataloğu broşüründe neler var?

Ekonomik ve kaliteli ürünleriyle 9-12 Ekim BİM aktüel indirimleri çok konuşulacak. BİM market indirimleri her hafta tüketicinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Müşterilerine ucuz imkanlar sınan geniş ürün katologlarıyla yüzler yine gülecek. Büyük merakla beklenen bu haftanın BİM aktüel 9-12 Ekim indirim listesi yayınlandı. Katalogda yine birbirinden çeşitli ve indirimli ürünler sizleri bekliyor. Her hafta farklı ürünlerle yenilenen BİM market aktüel indirim kataloğunda her hafta hem hesaplı hem kaliteli ürünlerin listesi yer alıyor. Vatandaşlar her hafta BİM aktüel listesini yakından takip ediyor ve fırsatları kaçırmamak istiyor. BİM aktüel sürprizleri bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. BİM 9 Ekim aktüel ürünler kataloğunda 180 derece dönebilir, ayna üzeri dokunmatik açma kapama özelliğine sahip Led Işıklı Makyaj Aynası 34.90 TL'ye, Makyaj Fırça Seti 4'lü Naturalove 29.90 TL'ye, Ruj + Selfie Yüzüğü Color Show Maybelline 19.90 TL'ye, Volume Flash X10 Maskara Rimmel London 15.90 TL'ye, Kadın Parfümü Volupte 100 ml 15.90 TL'ye, farklı renklerde göz kalemi Tokalon 8.95 TL'ye, Sıvı sabun Savon De Royal 500 ml 5.95 TL'ye, Fondöten Süngeri Naturalove 5.95 TL'ye satışa çıkarılıyor. BİM 12 Ekim kataloğunda Arnica marka dik durabilen süpürge 99 TL, Blue Houese el mikseri 59.90 TL, basamaklı tabure 23.90 TL, chef's marka granit efektli mini tencere 19.90 TL, 2'li dikdörtgen saklama kabı 7.95 TL fiyatı ile karşınıza çıkıyor. İşte, bu haftanın BİM market 9-12 Ekim 2018 aktüel indirim fırsatları ve merakla beklenen indirimli ürünler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (9 EKİM 2018)

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (12 EKİM 2018)

Bim aktüel 12 Ekim 2018 kataloğunun ikinci sayfasını incelediğimizde birbirinden kaliteli el aletleri ile karşılaşıyoruz. 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Kaynak Makinesi 450 TL. Akülü Vidalama, Darbeli matkap ve Avuç Taşmaladan oluşan, 2 yıl garantili 3 Parça Makinesi Seti 329 TL. Lehim Tabancası 59,90 TL. Yeni Bim kataloğu olarak karşımıza çıkan 12 Ekim kataloğunda dikkat çeken ürünlerden birisi de Orgaz'dan. Gıda emayesi ile kaplanmış pişirme yüzeyine sahip, 800 dereceye kadar ısıya dayanıklı yapısı ile dikkat çeken Tüplü Katmer ve Gözleme Sacı 59,90 TL. Katlanır Masa 49,90 TL. Bim 12 Ekim kataloğunda müşterilere sunulacak olan fırsat ürünleri arasında tekstil ve giyim ürünleri de bulunuyor. Erkek Deri Ayakkabı 39,90 TL. Kadın Çift Fermuarlı Bot 39,90 TL. Simli Panço 23,50 TL. Pamuklu Yolluk 19,90 TL. Mini Ütü Masası 22,90 TL. Çift Kişilik Alez 7,50 TL. Bimde yeni haftaya özel kampanya fırsatları 12 ekim ile sınırlı değil.

Lav 6'lı Kase 7,95 TL. Büyük Kase 6,50 TL. Lav 3'lü Kısa Meşrubat bardağı 4,75 TL. Lav 3'lü Uzun Meşrubat Bardağı 4,95 TL. Gondol Tezgah Yanı Çöp Kutusu 2,50 TL. Mutfak Aletleri 3,75 TL. chef's Granit Efektli Mini Tencere 19,90 TL. Sarımsak Rendesi 2,50 TL. 2'li Dikdörtgen Saklama Kabı 7,95 TL. Basamaklı Tabure 23,90 TL. Yeni Bim kataloğu olan 12 Ekim 2018 Bim aktüel ürünler kataloğunda minikleri sevindirecek ürünler de yer alıyor.Oyun Çadırı 29,90 TL. Römorklu Çiftlik Araçları 15,90 TL. Ahşap Denge Oyunu 9,95 TL. Biberon, emzik, mama önlüğü gibi aksesuarları ile birlikte satışa sunulan İlk Oyuncak Bebeğim 75 TL. 1000 parça Puzzle 19,90 TL.

BİM MARKET NEDİR

BİM market faaliyetlerine 1995 yılında başladı. İlk etapta 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ana bir ilkesi var. BİM marketin kurulduğu günden bu yana ana ilkesi temel gıda ve tüketim malzemelerini mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırmak.

BİM ayrıca ‘Hard-discount' yani; yüksek indirim modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi. BİM marketin bir diğer özelliği portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmak iken ayrıca çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

Mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdüren BİM, yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanı sıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık \%10 oranında büyüme kaydetmiştir. 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşan BİM gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla devam ettirmektedir.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden ve yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam eden BİM, 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmekte. Mısır'da da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

BİM Market çalışma saatleri hafta içi her gün olmakla birlikte sabah tam 09.00'da başlıyor. Kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Ancak belirtmemiz gerekir ki; BİM marketin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler de bulunmaktadır.

BİM merkez binası; Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul / Türkiye adresinde bulunmaktadır. BİM genel merkezine; 0216 564 03 03 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 311 79 78 faks numarasıyla erişebilmeniz mümkün. BİM Müşteri Hizmetleri numarası ise 0850 254 44 44.