BİM,A101 aktüel indirimli güncel ürün listesi 9-10 Kasım

Bim ve A101 marketlerde 9 ve 10 Kasım 2017 tarihlerinden itibaren satılacak ürünler arasında çok ilgi çekecek ürünlerin yer aldığını belirtelim. Bim'de öne çıkan ürün arasında El mikseri dikkat çekiyor. 220-240V, 50-60 Hz, 500-600 W,5 farklı hız kademesi,Turbo fonksiyonu,2 adet paslanmaz çelik çırpma aparatı,2 adet paslanmaz çelik yoğurma aparatı özelikli ürün 59.90 TL'den satışa sunulacak. A101'de ise haftanın en dikkat çeken ürünü olarak 1 Litre Ayçicek yağı 5.95 TL'den satışa sunulacak.

BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ