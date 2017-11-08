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BİM,A101 aktüel indirimli güncel ürün listesi 9-10 Kasım

BİM ve A101 marketlerde 9-10 Kasım 2017 tarihlerinden itibaren geçerli olacak olan indirimli ürün satış listesi yayınlandı.

BİM,A101 aktüel indirimli güncel ürün listesi 9-10 Kasım

08 Kasım 2017 16:43

Bim ve A101 marketlerde 9 ve 10 Kasım 2017 tarihlerinden itibaren satılacak ürünler arasında çok ilgi çekecek ürünlerin yer aldığını belirtelim. Bim'de öne çıkan ürün arasında El mikseri dikkat çekiyor. 220-240V, 50-60 Hz, 500-600 W,5 farklı hız kademesi,Turbo fonksiyonu,2 adet paslanmaz çelik çırpma aparatı,2 adet paslanmaz çelik yoğurma aparatı özelikli ürün 59.90 TL'den satışa sunulacak. A101'de ise haftanın en dikkat çeken ürünü olarak 1 Litre Ayçicek yağı 5.95 TL'den satışa sunulacak.

BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ

A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ

Etiketler: A101 10 kasım 2017, A101 aktüel indirimli ürün listesi, BİM, bim 10 kasım 2017

 

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