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Bimeks ve DHL Express iş ortaklığı yenilendi

Bimeks ve DHL Express, 2010 yılında başlattıkları ve istikrarlı bir şekilde süregelen iş ortaklıklarını yeniledi.

Bimeks ve DHL Express iş ortaklığı yenilendi

25 Ocak 2017 17:01

DHL Express Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan ile Bimeks Başkan Yardımcısı Dr. Ahmed Akgiray’ın katıldığı imza töreninde yenilenen işbirliğiyle Bimeks mağazaları, geç saatlere kadar açık DHL Servis Noktası’na dönüşüyor.

10 ilde 25 mağazayla, 365 gün 22.00’ye kadar hizmet!

Bimeks mağazalarındaki DHL noktaları, Cumartesi ve Pazar günleri dâhil yılın 365 günü, mağazaların çalışma saati olan 10.00 – 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Böylece, kargolarını mesai saatleri sonrasında veya hafta sonu göndermeyi tercih eden vatandaşlar gece 22.00’ye kadar hizmetten yararlanabiliyorlar.
Törene katılan Bimeks Başkan Yardımcısı Dr. Ahmed Akgiray, uluslararası hızlı hava taşımacılık sektörünün liderlerinden olan DHL Express ile altı yıldır uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Akgiray, aynı zamanda, “Mağazalarımızın gece 22.00’ye kadar açık olmaları bize, Türkiye’nin; yılın 365 günü geç saatlere kadar hizmet veren, hatta Pazar günleri de çalışan ilk ve tek gönderi merkezi unvanını kazandırıyor. Bu anlamda DHL Express ile yıllardır süregelen bir iş ortaklığımız vardı. Vatandaşlarımız tarafından çok beğenilen ve ilgi gören bu iş ortaklığını uzatma kararı aldık. Ayrıca bu hizmeti Türkiye çapında 10 şehirde 23 mağazaya yaydık. Bu işbirliğinden ötürü DHL Express’e ve gösterdikleri ilgiyle bizi bu ortaklığa teşvik eden vatandaşlarımıza da çok teşekkür ederim” dedi.

Gerçekleşen imza töreninde yenilenen işbirliğinden dolayı oldukça memnun olduğunu belirten DHL Express Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan ise, “DHL Express olarak ihtiyaçları doğrultusunda tüm müşterilerimize farklı ve özel hizmet seçenekleri sunuyoruz. Bunu yapmak için de uluslararası uzman bir kadroyla, tamamen müşteri odaklı bir çalışma kültürü ile çalışıyoruz. Müşteri Odaklı Çalışma Kültürü’müzün çıkış noktasında müşterilerimizi dinleyerek, onların verdiği geri bildirimleri hayata geçirerek sürekli gelişmek, yenilikler üzerinde çalışarak süreçleri yeniden yapılandırmak, tasarlamak ve en iyi noktaya taşımak yer alıyor. İşte tam da bu anlayışımız çerçevesinde yenilediğimiz bu işbirliğinin gelişerek devam etmesinden dolayı çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Etiketler: bimeks, DHL Epress, iş ortaklığı


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