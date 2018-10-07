Bin 200 rakımlı tepeden atlayan paraşütçüler nefes kesti

Tunceli Valiliği ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve ilk defa yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası devam ediyor. 35'i yamaç paraşütçü toplam 80 sporcu ve teknik heyetin yer aldığı şampiyona da ikili ve akrobasi uçuşlar yapıldı. Bin 200 rakımdaki yüksek tepeden atlayış gerçekleştiren paraşütçüler Munzur nehri üzerinde akrobasi hareketleri yaptı. Bazı vatandaşlarda ikili uçuşlara katılarak o heyecanı yaşadı.

"Artık Tunceli huzur kenti"

Tunceli'nin artık ilkler şehri olduğunu belirten Vali ve Belediye Başkanı Tuncay Sonel, “Türkiye Rafting Şampiyonasından sonra bugünde Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası ilk kez yapılıyor. Vatandaşların ilgisi büyük. Tunceli olarak ev sahipliği yapıyoruz. Artık Tunceli huzur kenti. Raftingiyle, su sporlarıyla, yamaç paraşütüyle, gondoluyla, gezi ve sürat tekneleri ile anılıyor” dedi.

Tunceli'de uçmanın çok keyifli olduğunu vurgulayan paraşütçü Abdulllah Turhan ise, “Küçük bir yer olmasına rağmen gerçekten buranın bir şehir olduğu anlaşılıyor. İnsanlar ön yargılı gelebiliyor. Fakat burası çok güzel. İnsanları çok sıcak. Diğer illerden çok farklı. çok beğendim ve yine gelmek isterim” diye konuştu.

"Çok güzel doğası var"

Bu şampiyona için Tekirdağ'dan geldiğini dile getiren paraşütçü Taygun Özel, “Kesinlikle çok güzel bir yer. Güzel bir alt yapısı var. İyi bir organizasyon. Bugün yarışmamız var. gelmeden önce bu kadar güzel bir organizasyon beklemiyordum. Çok güzel bir doğası var” şeklinde konuştu.

Etkinlikten çok memnun olduklarını aktaran İlkay Cemöz, “Munzur'da böyle etkinlikleri görmek çok hoşumuza gidiyor. Güzel bir gün ve etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Tekrarlanmasını istiyoruz. Bölgemiz için güze şeyler” diye kaydetti.

Gösterileri çok beğendiğini aktaran Olcay Deniz ise, “Valimize çok teşekkür ediyorum. Dediği gibi her şey tanımakla başlar. Tunceli'nin gidişatından ve terörün azalmasından çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Kamil Can Kılıç - Ercan Topaç