Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’nin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, bölgedeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla birlikte BM Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı uyarınca 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatmış olduğu Fırat Kalkanı Harekatı’na 129’uncu gününde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinden alınan bilgiye göre, teröristle mücadele harekatı kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde (22-29 Aralık 2016) BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Mardin, Bitlis) teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam ediliyor. Bu kapsamda Diyarbakır Lice ve Bitlis Tatvan bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi. İcra edilen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi. 22 adet EYP, 14 adet piyade tüfeği, 7 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 1 adet makineli tüfek, 140 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi. Şırnak’ın Uludere bölgesinde 1 mağara, Siirt’in Eruh bölgesinde 2 mağara, Mardin’in Mazıdağı Konur Mahallesi bölgesinde 1 sığınak, Batman’ın Sason Kelhasan köyü Yamaçlı Tepe bölgesinde 2 sığınak, Tunceli’nin Hozat Aşağışavaliler Mahallesi bölgesinde 1 sığınak olmak üzere toplam 7 adet sığınak ve mağara, çok miktarda yaşam ve gıda maddesi ile örgütsel doküman bulunarak imha edildi ve mağara/sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

28 Aralık 2016 tarihinde hava ve arazi şartlarının birlik harekatına hiç müsait olmamasına rağmen Tunceli kırsalında kalan DHKP-C mensubu son iki terörist yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi. Böylece 2016 yılı Nisan ayından bugüne kadar düzenlenen operasyonlarla DHKP/C’nin 16 teröristten oluşan grubu Tunceli kırsalından adeta kazındı ve kırsalda şu anda terörist unsur kalmadı.

BTÖ’nün lider kadrosuna ve ödül listesinde aranan teröristlere yönelik operasyonlar sonucunda gri listede yer alan sözde Kızıltepe YPS sorumlusu bir terörist yakalandı. BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretim, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 1 ton kenevir, 240 kilogram kubar esrar, 45 kilogram toz esrar ve 539 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 bin 968 kişi yakalandı. Son bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda bir asker şehit oldu.

Yürütülen operasyonlar sayesinde terör örgütü özellikle Diyarbakır/Lice, Bitlis/Tatvan, Şırnak/Uludere, Siirt/Eruh, Mardin/Mazıdağı ve Tunceli/Hozat bölgelerinde ağır zayiata uğratıldı. Ayrıca tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ile örgütün lojistik ayağı darbe aldı. Böylece terör örgütünün kış tertiplenmesi kapsamında hazırlık faaliyetleri engellenerek, kısıtlandı. BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan tedbirlerle engellenmeye devam edildi. Ayrıca hudutlarda alınan tedbirler sonucunda çok sayıda kişinin kaçak geçişi engellendi. TSK tarafından gece gündüz demeden ağır kış şartlarına rağmen iç güvenlik harekatına büyük bir kararlılık ve azimle, terör örgütünün beli kırılıncaya kadar devam edileceği bildirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde ise Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 225 meskun mahal ve bin 860 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. 9 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab harekatında batıdan ve kuzeyden şehrin hemen çevresinde yer alan mahallelerine ulaşıldı. El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam ediliyor. DEAŞ’ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken, PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın başlangıcından bugüne kadar bin 171’i ölü, 117’si yaralı ve 6’sı yakalanmak üzere toplam DEAŞ mensubu bin 294 terörist; 291’i ölü, 4’ü yaralı ve 11’i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 306 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Hava Kuvvetleri tarafından 883 hedefe 965 bomba atıldı. Ayrıca tespit edilen 2 bin 392 EYP ve 42 mayın imha edildi.

TSK, Fırat Kalkanı ve Musul harekatı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam ediyor. TSK, teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetlerini yerine getirme azim ve kararlılığını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla başta PKK/PYD terör örgütü olmak üzere FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı’nın başından itibaren bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için ise her türlü tedbiri alıyor.

(Enise Vural / İHA)