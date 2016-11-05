Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik son gerçekleştirilen operasyonlarda Şırnak 6. Motorlu Piyade Tugayı 23. Sınır Tümen Komutanlığında görevli 1 kişinin Arapgir ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıca gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 20 kişiden 3’ünün tutuklandığı, 17 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

15 Temmuz 2016 tarihinden 5 Kasım 2016 tarihine kadar geçen 5 aylık süre içerinde bakanlık ve valilikte görevli bin 483 kamu görevlisinin açığa alındığı, 379 kamu görevlisinin tutukluluk halinin devam ettiği, 31 sivil şâhsın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, 9 sivilin ise tahliye edildiği belirtildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde de 26 kişinin halen gözaltında bulunduğu, KHK kapsamında toplam 813 kişinin kamu görevinden ihraç edildiği belirtildi.