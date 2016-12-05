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Bin 500 saman balyası yanarak kül oldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında bin 500 saman balyası kül oldu.


05 Aralık 2016 10:14

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Soğucakpınar köyünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Halit Özhan’a ait evin yanına istiflenmiş bin 500 saman balyası alev alev yanmaya başladı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve iş makineleri çağrıldı. İş makinelerinin de desteğiyle yangın, balyaların yakınında bulunan ev ve ahırlara sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında bin 500 balya samanın kül olduğu öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

Zeki Ceyhan
BİLECİK


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