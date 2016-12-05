Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Soğucakpınar köyünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Halit Özhan’a ait evin yanına istiflenmiş bin 500 saman balyası alev alev yanmaya başladı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve iş makineleri çağrıldı. İş makinelerinin de desteğiyle yangın, balyaların yakınında bulunan ev ve ahırlara sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında bin 500 balya samanın kül olduğu öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

Zeki Ceyhan

BİLECİK