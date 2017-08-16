Bin 652 rakımlı Ağrı’da plaj voleybolu

Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumunda Gençlik ve Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘kardeşlik ve spor turnuvaları’ programına İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, şube müdürü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Stadyum çevresine 6 kamyonla getirilen kumlarla plaj voleybolu alanı oluşturuldu. Program 17 Ağustos’ta sona erecek. Etkinlik şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayarak İstiklal Marşı okunduktan sonra başladı. Burada bir konuşma yapan İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, 9 ilde gerçekleştirilen bu turnuvanın birlik beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini söyledi. Desteklerinden dolayı Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban’a teşekkür ederek konuşmasına devam eden Alp, “Kazananın dostluk olacağı kardeşlik ve spor turnuvalarında mücadele edecek tüm takımlara hakemlere ve görevli personele başarılar diliyorum” dedi. Alp’in konuşmasından sonra başlayan ‘kardeşlik ve spor turnuvaları’ çerçevesinde oynanan plaj voleybolunda ikişer kişilik iki takım karşı karşıya geldi. Oldukça heyecanlı geçen karşılaşma nefes kesti. Miniklerin oynadığı badminton oyunu ise izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Abdullah Söylemez - Ahmet Genç