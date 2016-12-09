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Bin dolar bozdurana 1 kasa Alanya muzu

Antalya’nın Alanya ilçesinde hal esnafları, dövizini Türk Lirası'na çevirip makbuzunu getirene Alanya muzu hediye edecek.

Bin dolar bozdurana 1 kasa Alanya muzu

09 Aralık 2016 16:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine ülke genelinde başlatılan döviz bozdurma kampanyasına Alanya Toptancı Hal Komisyoncuları Derneği üyeleri de destek verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toplantı Hali’nde yılbaşına kadar sürecek kampanyada bin dolarını bozdurup makbuzunu getirene dernek üyeleri tarafından 1 kasa muz hediye edilecek.

"Her gün bir kamyon muz hazır halde bekletilecek"
Kampanya hakkında bilgi veren Toptancı Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, derneğe bin dolar bozdurduğuna dair makbuzları getirenlere bir kasa muz vereceklerini söyledi. Kaya, "Yılbaşına kadar sürecek kampanya dahilinde her gün bir kamyon muz hazır halde bekletilecek. Cumhurbaşkanımıza, vatanımızın, milletimizin, birliğine destek olmak ve dış güçler tarafında ülkemizin talan edilmek istenmesine karşı olduğumuzu göstermek için böyle bir organizasyona destek verdik" dedi.
Dövizini bozduran Mehmet Fikri Kılınç adlı bir vatandaş ise Cumhurbaşkanının çağrısına destek vermek için dolarlarını bozdurduklarını söyledi. Kılınç, "Dövizi bozduk ve başkanımızın yanına geldik. Amacımız ülkemize destek vermek" diye konuştu. 

Rıza Yanık

Etiketler: bin dolar, muz


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