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Bin dolar bozdurana tapulu arazi hediye

Demokrasi ve Adalet Platformu Başkanı Hüseyin Yüksek, 'Bozdur dövizini ülke ekonomine katkı sağla' çalışması kapsamında bin dolar bozdurup makbuz getiren 57 kişiye Kocaeli Kandıra ve İzmit bölgelerinden bin metrekare müstakil tapulu araziler vereceklerini açıkladı.

Bin dolar bozdurana tapulu arazi hediye

05 Aralık 2016 14:29

Demokrasi ve Adalet Platformu Başkanı Hüseyin Yüksek, dövizin TL karşısında yükselmesine karşın 'Bozdur dövizini ülke ekonomine katkı sağla' kampanyası başlattıklarını açıkladı. Yüksek, Sinoplu olmasından dolayı ilin plaka kodu olan 57 kişiyi arazi sahibi yapacaklarını belirtti.

Bu çalışmayla amaçlarının Türkiye'ye kimsenin diz çöktüremeyeceğini göstermek ve TL'nin daha çok değer kazanmasını sağlamak olduğunu dile getiren Yüksek, "Amacımız hiç bir ticari koşulda dolara ihtiyacımızın olmadığını göstermek Türkiye'yi kimsenin hafife almamasını hatırlatmak Türkiye kendi içinde milli ve yerli yatırımları ile ekonomisini hiç bir dış ticarete bağlı kalmamak üzere daha da büyültmek ve güçlendirmek olduğunu göstermek adına bu kampanyayı başlattık. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve devleti her koşul ve şartta kendi milleti için mücadele etmeye hazır olduğundan bizlere de ticari katılımcı ve sektör işletmecileri olarak, özellikle ülkemize 15 Temmuz gibi kanlı bir geceyi yaşatan zihniyet ve terör odaklarına karşı bu yerli ve milli yatırım kampanyasını başlatmış bulunmaktayız. Bozdur dövizini ülke ekonomine katkı sağla çalışmasını başlattık ve kanımızın son damlasına kadar devletimizin milletimizin yanında olacağız. Sinoplu olmam neticesinde Sinop ilimizin plaka kodu olan 57 kişiye Kocaeli Kandıra ve İzmit bölgelerinde bin metrekare arazi vereceğiz" dedi.

Etiketler: arazi, dolar


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