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Bin dolar bozdurana traktörünü verecek

Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan çiftçi Hüseyin Yiğit, dolar bozdurma kampanyasına destek vererek, "Tarlası olup da traktörü olmayan çiftçiler tarlayı sürmek için traktör kiralarlar ama ben bin doları bozdurup makbuzunu getirene bir gün boyunca traktörümü vereceğim ve kesinlikle de ücret almayacağım" dedi.


10 Aralık 2016 17:39

Çiftçi Hüseyin Yiğit (64) yaptığı açıklamada, “Benim her şeyim bu traktörümdür. Tarlası olup da traktörü olmayan çiftçiler tarlayı sürmek için traktör kiralarlar ama ben bin doları bozdurup makbuzunu getirene bir gün boyunca traktörümü vereceğim ve kesinlikle de ücret almayacağım. Vatan bizim namusumuzdur. Bir gün değil isterse on gün alıp götürün. Yeter ki üzerinde yaşadığımız bu topraklar elden gitmesin” dedi.

"Yeter ki dolar bitsin Türk parası cebimizde olsun, gavurun parası bizde neden duruyor" diyerek doların yükselişine tepki gösteren Yiğit, “Bizim Cumhurbaşkanımız dünyada bir tane. Böyle bir Cumhurbaşkanı gelmedi bu ülkeye. Ben onun için bu motoru on gün veririm. Namusumuz bizim her şeyimiz vatandır, vatan olmadan yaşayamayız. Ben ne edeyim ki traktörü vatanım olmadan. Götürün her gün çalıştırın. Ben ölürüm vatansız. Namusum yani vatanım olmadan yaşanmaz ki, aman devletimize iyi sahip çıkalım. 65 yaşına giriyorum, bu saatten sonra hiçbir şey istemem. Siz gençler vatana, devlete ve Cumhurbaşkanınıza sahip olun. Delinmeyen dağlar delindi, hızlı trenler geldi, her şey yapıldı. Türkiye her şeyi kendisi imal ediyor. O yüzden vatandaşlarımız bin doları bozdurup makbuzunu bana göstersin, gel traktörümü kullan diyeceğim. Hatta ihtiyacı varsa gider ben bile ona yardım ederim. Yeter ki dolar erisin bitsin, dolar ile hiçbir işimiz yok bizim” ifadelerini kullandı.

Etiketler: bin dolar, traktör


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