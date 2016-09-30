Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi Kurucusu ve Ottomania Sergisi Küratörü Nejat Çuhadaroğlu tarafından oluşturulan sergide İstanbul’un Fethi, 1911 İtalyan Türk Savaşı, Trablusgarp Cephesi, Balkan Harbi ve 1’inci Dünya Savaşı ile ilgili dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan dioramalar, orijinal kostümler, aksesuar ve silahlar sergileniyor. İstanbul’da bin 500 metrekarelik alanı kaplayan Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesinden seçkilerle oluşturulan sergide Atatürk’ün üniforması, İstanbul’un Fethi’ni canlandıran diorama, İtalyan ve Türk askerlerine ait kıyafetler, savaş cephelerinden görüntüler dikkat çekti. Eserler arasında en büyük ilgiyi ise doldurulmuş erkek aslanın yer aldığı Cezayirli Gazi Hasan Paşa ve İstanbul’un Fethi dioraması oldu. Ziyaretçiler bütün eserleri uzun süre yakından inceleyip fotoğraflamayı da ihmal etmedi.

Antalya’ya özel içi doldurulmuş erkek aslanlı, Cezayirli Gazi Hasan Paşa

Çuhadaroğlu, serginin ilk defa EXPO 2016 Antalya için İstanbul dışına çıkarıldığını söyledi. Teşhir ve tanzim şekli itibariyle serginin dünyada ilk ve tek olduğunu da vurgulayan Çuhadaroğlu, “Hem bin senelik tarihi içeren savaş ve olayları anlatan bir sergiyi hem gerçekleriyle hem fotoğraf ve resimleriyle sergilenmesi ilk ve tektir. Bu sergiye gelenler 1453 İstanbul’un Fethi ile 1923 Cumhuriyet Dönemine kadar olan savaş ve olayların bir kısmını görebiliyor. Buradaki sergi İstanbul’daki müzenin yüzde biridir. Müzenin en büyük özelliğinden biriside dünyada diğer müzelerde olmayan nadide eserlere de yer vermesidir. Fatih Dönemi zırhlar, Kanuni Sultan Süleyman’ın kılıçları ve hançerleri, Yavuz Sultan Selim’in kılıcı ve at alınlığı Sultan Abdulaziz ve Sultan Abdulhamit’in kılıçları, İstanbul’da sergilenenlerin bir kısmıdır. Burada ilk defa Cezayirli Gazi Hasan Paşa’yı sergiliyoruz. Aslanlı Osmanlı amirali. O buraya özel tasarlanıp geldi. İçi doldurulmuş gerçek erkek aslan bulmak çok zor. Yasak zaten. Güney Afrika’da dahi bulamamıştım. Ukrayna’da bir koleksiyonerden aldık. 40 orijinal kıyafetli Osmanlı askeri ve Avrupa askeri var. 10 kadar diorama var” dedi.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği eserlerden fetih dioramasıyla ilgili bilgiler de veren Çuhadaroğlu, fetih sahnesi gravürlerden elde edilen bilgiler ışığında canlandırdıklarını ve yüzlerce figürün yer aldığı dioramayı 6 ayda yapabildiklerini kaydetti.

2 haftada hazırlandı 1 haftada 10 bin kişi ziyaret etti

Serginin normalde 1 yılda hazırlanabileceğini belirten Çuhadaroğlu, “Ancak biz 2 hafta içinde bu sergiyi tamamladık. 1 aylık sergi düşünüyoruz. Şu ana kadar bana gelen bilgiye göre 1 hafta içinde 10 bin kişinin ziyaret ettiğidir. Her gelen ziyaretçimiz büyük keyifle ayrılmıştır diye düşünüyorum” dedi.

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreteri Fırat Işık'ta sergi alanını ziyaret edip Küratör Nejat Çuhadaroğlu’ndan sergi hakkında bilgiler aldı. Çuhadaroğlu, ziyaret anısına Başkan Türel’e ‘İlk Defa Yayınlanan Fotoğraflarla Çanakkale Cephe Gerisinde Savaş’ isimli kitabından hediye etti.

Sergi 23 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

Alparslan Çınar - Sabri Çağlar