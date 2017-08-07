Bin yaşında, iki çeşit ürün veriyor

Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzaklığında bulunan İkizbağlar köyünde bir bağdaki ağaç 20 metre yüksekliğinde 8 metre çevre genişliğinde. Aşılanmadan dolayı ağacın yarısı fıstık yarısı da menengiç (bıttım) ürünü veriyor. Yaşına rağmen en bu ağaç bağda bulunan 100'den fazla yetişkin ağaçtan çok daha fazla ürün veriyor. Ağacın menengiçten fıstığa dönüştürüldüğünü aktaran Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Suayip Aslan, ağacın bin yıldan fazla bir ömrü olmasına rağmen ürün vermeyi sürdürdüğünü aktardı.

Ağacın, ziyaretçilerin de ilgisini çektiğini aktaran Aslan, "Daha önce menengiç olan ve sonra da fıstığa çevrilen bu ağaç çok uzun bir ömre dayanıyor. Hatta bazı ülkelerde çocuğu dünyaya geldiği zaman fıstık ağaçlarının altına bırakılarak 'ömrü fıstık ağaçları gibi uzun olsun' derler. Bu gördüğümüz fıstık ağacının da bin yıldan fazla olduğuna inanılır. Çünkü burada bilinmeyen bir tarih vardı, hatta burada yapılan bir araştırmada 2 bin, 3 bin yaşlarına dayanan ağaçlar bulunmuş. Bıttımdan fıstığa dönüştürülen her ağaçtan 400-500 kilo dolayında ürün elde ediliyor. Bu amaçla bunların getirisi çoktur. Bu açıdan değeri bizim için çoktur, gözümüz gibi bakıyoruz. Ayrıca bu ağacın koruma altına alınmasını bekliyoruz" dedi.

Ağacın dallarına zarar gelmemesi için ürünler özenle toplanılıyor.

Mehmet Niyazi Deniz