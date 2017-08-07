Diğer
Kategoriler

Bin yaşında, iki çeşit ürün veriyor

Siirt'te bin yıldan fazla ömrü olduğuna inanılan bir menengiç ağacının, ilerleyen yaşına rağmen bağda bulunan tüm ağaçlardan daha fazla ürün vermesi hatta iki ürünü bir arada vermesi görenleri şaşırtıyor.

Bin yaşında, iki çeşit ürün veriyor

07 Ağustos 2017 10:39
Bin yaşında, iki çeşit ürün veriyor - Tıkla İzle

Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzaklığında bulunan İkizbağlar köyünde bir bağdaki ağaç 20 metre yüksekliğinde 8 metre çevre genişliğinde. Aşılanmadan dolayı ağacın yarısı fıstık yarısı da menengiç (bıttım) ürünü veriyor. Yaşına rağmen en bu ağaç bağda bulunan 100'den fazla yetişkin ağaçtan çok daha fazla ürün veriyor. Ağacın menengiçten fıstığa dönüştürüldüğünü aktaran Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Suayip Aslan, ağacın bin yıldan fazla bir ömrü olmasına rağmen ürün vermeyi sürdürdüğünü aktardı.

Ağacın, ziyaretçilerin de ilgisini çektiğini aktaran Aslan, "Daha önce menengiç olan ve sonra da fıstığa çevrilen bu ağaç çok uzun bir ömre dayanıyor. Hatta bazı ülkelerde çocuğu dünyaya geldiği zaman fıstık ağaçlarının altına bırakılarak 'ömrü fıstık ağaçları gibi uzun olsun' derler. Bu gördüğümüz fıstık ağacının da bin yıldan fazla olduğuna inanılır. Çünkü burada bilinmeyen bir tarih vardı, hatta burada yapılan bir araştırmada 2 bin, 3 bin yaşlarına dayanan ağaçlar bulunmuş. Bıttımdan fıstığa dönüştürülen her ağaçtan 400-500 kilo dolayında ürün elde ediliyor. Bu amaçla bunların getirisi çoktur. Bu açıdan değeri bizim için çoktur, gözümüz gibi bakıyoruz. Ayrıca bu ağacın koruma altına alınmasını bekliyoruz" dedi.

Ağacın dallarına zarar gelmemesi için ürünler özenle toplanılıyor. 

Mehmet Niyazi Deniz

Etiketler: Menengiç ağacı, Siirt


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 35°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 37°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!