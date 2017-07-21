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Bina inşaatı maliyet endeksi arttı..

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi arttı..

21 Temmuz 2017 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) bina inşaatı maliyet endeksini açıkladı. Buna göre; bina inşaatı maliyet endeksi (BİME), Nisan-Mayıs-Haziran aylarını kapsayan 2017 yılı ikinci çeyreğinde, toplamda bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,1 ve dört çeyrek ortalamalarına göre yüzde 13,0 arttı.

BİME'de 2017 yılı ikinci çeyreğinde işçilik endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,1, malzeme endeksi ise yüzde 2,8 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi yüzde 11,5 ve malzeme endeksi yüzde 19,0 arttı. 


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