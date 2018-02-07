Bina ve Tesis Yönetim Fuarı İstanbul’da düzenlenecek

Türkiye’nin önde gelen tesis yönetim firmalarının öncülüğünde sektörün sorunlarının yanı sıra tesis yönetiminde gelişen yöntemlerin ve teknolojilerin tartışılacağı FM EXPO İstanbul Bina ve Tesis Yönetim Fuarı ve TRFMA Türkiye Tesis Yönetim Konferansı, 9-11 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

FM EXPO İstanbul Bina ve Tesis Yönetim Fuarı ve TRFMA Türkiye Tesis Yönetim Konferansı’nın tanıtım toplantısında, İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Tesis Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Alatlı, sektöre birçok konuda hizmet veren firmalara yeni ilişkiler ve yeni müşteriler kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti. Başkan Alatlı, şöyle konuştu:

“Bu yıl ilk defa 9-11 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde FM Expo İstanbul Bina ve Tesis Yönetim Fuarı ve Türkiye Tesis Yönetim Konferansı düzenlenecek. Bu büyük organizasyonu Demos Fuarcılık ve Tesis Yönetim Derneği olarak beraber düzenleyeceğiz. Fuarda tesis yönetim sektöründe belli başlı oyuncuların ve tesis yönetim firmaları, yönetim hizmeti alanlar, tedarikçiler, makine ekipman firmaları, asansör, güvenlik, yangın, klima vb. birçok ekipman tedarikçileri, temizlik malzemeleri, güvenlik ekipmanları gibi birçok konuda bu sektöre hizmet veren tüm firmaları buluşturmak, yeni ilişkiler kazandırmak ve yeni müşteriler kazandırmayı amaçlıyoruz”.

“Tesis Yönetim Konferansı ile sektörün sorunları tartışılacak”

Fuarın yanı sıra sektörün sorunlarının tartışılacağı ‘Türkiye Tesis Yönetim konferansını’ da düzenleyeceklerini belirten Başkan Levent Alatlı, “Fuar öncelikle bir tesis yönetim sektörü için ilk olacak ve sadece bir fuar değil yanında düzenlenecek Tesis Yönetim Konferansı ile sektörün sorunları tartışılacak. Geleceği için neler yapılması gerektiği konuşulacak. Sektördeki yeni teknolojiler görüşülecek ve sektörün daha iyi olabilmesi için bir takım çalışmalar yapılacak. İşletme maliyetlerinin düşürülmesi; aidatların düşürülmesi, standartların belirlenmesi, bu standartlara uygun yönetim ve yönetim hizmetlerinin verilmesi gibi birçok konu var” diye konuştu.

Rıfat Fırat - Fatih Gavuz