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Binadan düşen taş parçaları korkuttu

Zonguldak’ta mantolama yapılan binadan kopan taş parçaları kaldırıma düştü. Şans eseri yaralanan olmadı.

Binadan düşen taş parçaları korkuttu

11 Ağustos 2017 17:43

Zonguldak’ın en işlek caddesi Gazipaşa’da 5 katlı binanın dış cephesine mantolama yapıldığı sırada irili ufaklı taş parçaları kaldırıma düştü. Firma yetkililerinin önlem almasına rağmen yırtılan brandadan düşen taş parçaları, şans eseri kaldırımda yürüye insanların üzerine gelmedi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ve polis, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Taş parçalarının düşme ihtimaline karşı vatandaşlar karşı caddenin kaldırımına yönlendirildi.

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, çalışmayı durdururken, firmaya ceza kesti. 

Barış Doğan - Sertaç Özdemir


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