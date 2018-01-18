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Binadan kopan beton parçaları aracın üzerine düştü

Tekirdağ’da bir binadan kopan beton parçaları park halindeki kamyonetin üzerine düştü.

Binadan kopan beton parçaları aracın üzerine düştü

18 Ocak 2018 11:30

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi Gülbahçe Sokak'ta park halindeki 34 EJ 407 plakalı kamyonetin üzerine 4 katlı bir apartmanın dış cephesinden kopan beton parçaları düştü. Kamyonetin camı kırılırken olay yerine çağrılan polis ekipleri güvenlik önemleri aldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olası bir kazanın yaşanmaması için binada kalan beton parçalarını temizledi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, soruşturma devam ediyor.

Vedat Bayraktar - Emre Gülle
 

 

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