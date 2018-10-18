Binali Yıldırım Atatürk Sergisi'nin açılışını yaptı

Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç görülmeyen fotoğrafları, kullandığı özel eşyaları, yazdığı mektupları ve birçok objelerin yer aldığı ‘Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal' isimli sergi TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla açıldı. Folkart Galeri'de düzenlenen serginin açılışında konuşan Meclis Başkanı Yıldırım, hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Ara Güler'e rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Yıldırım, “İlk TBMM Başkanımız, ilk Cumhurbaşkanımız Atatürk bir konuşmasında ‘Sanatkar toplumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı hisseden insandır' diyor. Atatürk'ün tarifine uygun sanatçılar tarafından hazırlanan ve şu anda açılışını yaptığımız sergiyi bin kat daha önemli hale geliyor. Fotoğraf zamanın güçlü şahsi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de fotoğraf sanatçısının imkanları göz önüne alındığında dönemin ilerisinde lider olduğunu göstermiştir. Bu sergide bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Atatürk fotoğrafları görme fırsatımız olacak. Birçok sanat koleksiyonundan derlenen sergide, daha önce yayınlanmamış 150 adet fotoğrafı da göreceğiz” dedi.

“KÜLTÜR VE SANAT DÜNYAMIZA DEĞER KATIYOR”

Folkart galerinin İzmir'e değer katan önemli bir mekan olduğunu dile getiren Yıldırım, “Açılan sergilerle kültür ve sanat dünyamıza değer katıyor. Beynimize, ruhumuza hitap eden bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi en büyük arzumuzdur. 4 ay boyunca İzmir'i hemşerilerimize açık olacak bu serginin hayırlı olmasını dilerken, bu önemli etkinliğin gerçekleştirilmesinde ön ayak olan Mesut Sancak Bey'e, Doğan Hızlan'a ve eserleriyle bu sergiye zenginlik katan sanatçı dostlara bir İzmir evladı olarak şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

“İZMİR'İN YERİ 34 İSTANBUL, 35 İZMİR'DİR”

İzmir'in Türkiye'nin batıya açılan kapısı olduğunu vurgulayan Yıldırım, “İzmir ilklerin şehri, İzmir İstiklal Harbi'ni başlatan şehir. İzmir ilk kurşunun atıldığı şehir. İstiklal Harbi başarıyla tamamlandığında bağımsızlığın ilan edildiği, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya ilan edildiği şehir. İzmir fuarcılığın başladığı şehir. İzmir hem geçmiş tarihte hem de gelecek toplumsal yaşamımızda önemini korumaya devam edecek. Hepimizin hedefi İzmir'in ileri bir konuma gelmesi için İzmir ortak paydasında bir araya gelmek. Biz hep İzmir için başından beri dedik ki; ‘İzmir'in yeri 34 İstanbul, 35 İzmir'dir. İzmir'in yeri 35'tir. 34'ten sonra İzmir geliyor” diye konuştu.

HİÇ GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLARI, KİŞİSEL EŞYALARI BULUNUYOR

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Büyük Atatürk ortak bir sevdada buluştu. Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Atatürk sergisidir, insanın kalbine dokunan bu sergiye ‘hoşgeldiniz' diyorum. Emektar silah9ıında gaz lambasına, saatlerinden özel eşyalarına kadar birçok obje bulunuyor. Bu sergide yer alan tüm özel eşyalar çok kıymetli. Sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, “İzmir ülkenin en batısında çağdaşlığa en yakın, insanıyla kader birliği yağmış barış içinde yaşayan bir kentimiz. Ulu Önder ve Silah arkadaşlarına İzmirliler sonsuza kadar sahip çıkacak ve eserlerini yaşatmaya da devam edecek” dedi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise, “Bizler Gazi'nin tüm hatıralarına sahip çıkıyoruz. Başta cumhuriyet olmak üzere ve onu saygı ve hürmetle anıyoruz. Buna nişaen de bu serginin açılışını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve en büyük Atatürk Sergisi olarak tanıtılan sergi, 24 Şubat'a kadar açık kalacak. Sergide, birçok obje ve bir kısmı daha önce yayınlanmamış 150 Atatürk fotoğrafı yer alıyor. Objeler arasında Atatürk'ün kahve fincanları, Kurtuluş Savaşı sırasında kullandığı gaz lambası, kıyafetleri, Atatürk kapaklı Tüme Dergisi, mektuplar yer alıyor.

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri