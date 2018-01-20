Binali Yıldırım: 'Gelişmelere göre yarın kara unsurlarımız faaliyetlere icra edecek'

Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, "Bugün 17.00 itibariyle TSK'nın Afrin bölgesinde bulunan PKK-KCK-PYD-YPG-DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik kapsamlı harekatı başlamıştır. Harekatın ilk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşiyle alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir. Bu operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçiğin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu'ndan da katılanlar vardır. Türkiye'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş, güney sınırımızda Suriye'nin Kuzey Batısından, Afrin'den son üç yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizler ve buradaki kayıplar, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik ataklar, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmaktır" diye konuştu.

Bölücü terör örgütünün kara propagandalarına karşı uyardı

Afrin'de yaşayan Arap, Kürt ve Türkmenleri terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmanın bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "3 yıldan beri bölgede terör örgütü adeta zulüm seviyesi o kadar artmıştır ki 350 bin insan bölgeden göç etmek zorunda kalmıştır ve ülkemize 350 bin Kürt kardeşimiz gelip canlarını kurtararak buraya yerleşmiştir. Dolayısıyla terör örgütünün 'Afrin'de Kürtleri yok etmeye yönelik operasyon yapılıyor' gibi kara propagandalarının asla ve asla gerçekle alakası yoktur. Yapılan operasyon Kürtleri de, Arapları da, masum insanları da bu eli kanlı bölücü terör örgütünün zulmünden kurtarmaktır" şeklinde konuştu.

"Allah Mehmetçiğin yar ve yardımcısı olsun"

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu harekat Türkiye'nin meşruiyetini uluslararası hukuktan, BM kararlarından aldığı harekattır. Harekat, 'Zeytin Dalı Harekatı'dır. Barış, huzur, esenlik getirmeyi hedefleyen bir harekattır. Bu önemli faaliyetin ne olduğunun, ne olmadığının, bu konuda yapılan çalışmaları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye anlatma imkanımız oldu. Kendisine bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Bahçeli, 'mesele, memleket meselesi olunca gerisi teferruattır' anlayışıyla bugüne kadar ülkemizin birliği, beraberliği ve ülkemizin değerleri konusunda her zamanki gibi duruşunu göstermektedir. Kendisine, milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Allah Mehmetçiğin yar ve yardımcısı olsun. Allah güçlerini ve kuvvetlerini arttırsın. Orada bu faaliyetleri icra eden binlerce kahramanımız şunu bilmelidir ki; 80 milyon milletin duası, desteği onların arkasındadır."

"Yol gösterici, aydınlatıcı bir operasyon olarak tarihe geçecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, "TSK tarafından başlatılmış olan Zeytin Dalı Operasyonu'nun milletimize, devletimize hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu operasyon çok yönlü değerlendirildiği vakit, çok önemli bir operasyondur. Adı dahi anlamlıdır. Böyle bir operasyonun bu ana kadarki geçen süresi içerisinde zatalinizin muhalefet partilerini bilgilendirme nezaketiniz bizleri memnun etmiştir. Biz de milletimizle bunu paylaşmak istiyoruz. Çok önemli, istikrarlı bir karar süreciyle, bir yönüyle diplomasi, bir yönüyle silahlı kuvvetler, bir yönüyle de kamuoyunun oluşturulması konusunda iyi planlanmış bir operasyon olduğu dikkat çekmektedir. Milletimiz bunu anlayacaktır. Başta siyasi iktidar olmak üzere silahlı kuvvetlerimize desteğini hiçbir zaman vermemezlik yapmayacaktır. İnanıyorum ki mevcut siyasi partilerimiz, bütün sivil toplum kuruluşları bu önemli Zeytin Dalı Operasyonu'nun sonuçlarını milletimize ve Ortadoğu'nun yeniden şekillenmesi noktasındaki çabalara karşı da bir yol gösterici, aydınlatıcı bir operasyon olarak tarihe geçecektir. Başarılar diliyor, Allah yardımcınız olsun diyorum" dedi.

Abdullah Sarica - Caner Ünver

