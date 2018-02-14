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Binali Yıldırım: 'Helikopterin düşürüldüğüne dair belirti yok'

Başbakan Binali Yıldırım düşen helikopterle ilgili, 'Helikopterin düşürüldüğüne yönelik herhangi bir delil ve belirti yok' dedi.

Binali Yıldırım: Helikopterin düşürüldüğüne dair belirti yok

14 Şubat 2018 09:05

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus ziyareti öncesinde Ankara'da açıklamalarda bulundu.

DÜŞEN ATAK HELİKOPTERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Başbakan Yıldırım düşen helikopterle ilgili şu açıklamayı yaptı:

'Helikopterin düşürüldüğüne yönelik herhangi bir delil ve belirti yok. Bütün ihtimalleri göz ardı etmeden bir kaza kırım heyeti oluşturuldu. Silahlı kuvvetler bünyesinde çalışma devam ediyor. Henüz tamamlanmış değil'

Başbakan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ziyaretin esnasında karşılıklı yatırımın daha da geliştirilmesi için alınabilecek yeni tedbirler ve kararlar gözden geçirilecek. Belarus'un ardından Almanya ziyaretinde Şansölye Merkel ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Almanya ve Türkiye arasında varolan bütün alanları görüşme fırsatımız olacak. 

 

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