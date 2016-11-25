Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Binali Yıldırım: Muhataplara kesin ve net şekilde uyarılar yapıldı

Binali Yıldırım: Muhataplara kesin ve net şekilde uyarılar yapıldı

Başbakan Binali Yıldırım, 3 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "Muhataplara kesin ve net şekilde uyarılar yapıldı" dedi.

Binali Yıldırım: Muhataplara kesin ve net şekilde uyarılar yapıldı

25 Kasım 2016 00:24
Binali Yıldırım: Muhataplara kesin ve net şekilde uyarılar yapıldı - Tıkla İzle

TRT Haber’de soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, El-Bab’ın kuşatılmış durumda olduğunu belirterek dün gece bir hava saldırısında 3 Türk askerinin şehit olduğunu, 10 kişinin de yaralandığını ifade ederek, "Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığımızın muhataplarıyla gerekli askeri temasları devam ediyor. Nereden kaynaklandı, nasıl kaynaklandı, tekrarı olmaması konusunda da en kesin ve net şekilde uyarılar yapıldı muhataplara" dedi.

Avrupa Parlemantosu’nun aldığı karara da değinen Başbakan Yıldırım, Başkalarının ayar vermeye çalışması Türkiye’nin hiç hazzetmediği bir şeydir. Kendi kararını kendisi veren bir ülkeyiz. Türkiye olmasa mülteciler Avrupa’yı istila edecekler, Avrupa bunu görmeli. İlişkilerin kopması Türkiye’ye zarar verir, Avrupa’ya daha fazla zarar verir. Şanghay ile işbirliği AB’ye alternatif değil" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım ayrıca Şangay 5’lisin AB’ye alternatif olmadığını da sözlerine ekledi.

Merkez Bankasının faiz indirimi kararına ilişkin de konuşan Yıldırım, her ülkede merkez bankaları ile hükemetler arasında sorun yaşanabileceğini ifade ederek, faiz kararını Merkez Bankası’nın kendisinin verdiğini belirtti.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç