Binali Yıldırım: 'Türkiye’ye karşı yapılacak her türlü saldırı misliyle karşılık bulacaktır'

Partisinin Aksaray 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte Aksaray’a gelen Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Kapalı Spor Salonunda partililere seslendi. Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletin desteğiyle birçok saldırıyı bertaraf ettiğini söyledi. AK Parti kongrelerinde bir bayrak yarışı yaşandığını, bayrağı alanla verenin birlikte koşmaya devam ettiğini kaydeden Yıldırım, Aksaray'ın bütün seçimlerde partilerini açık ara birinci çıkardığını hatırlattı.

“Devlet, millet el ele birlikte olduk ve hainlere hadlerini bildirdik”

Başbakan Yıldırım, 2019 seçimlerinde bir destan yazacaklarını, referandumda 'Hayır' cephesinde yer alanların Cumhurbaşkanlığı seçiminde yanlarına yandaş aradığını dile getirdi. Yıldırım, Suriye'de terör yapılanmasına izin verilmeyeceğini vurgulayarak, "Dış güçler, emperyalistler, ülkemiz üzerindeki emellerinden hiç vazgeçmedi, geçmeyecekler. Bugün iplerini ellerinde tuttuğu, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’deki, Kobani’deki terör gurupları ülkemizi taciz edip saldırıda bulunuyor. Ama Türkiye’ye karşı yapılacak her türlü saldırı, ister içeriden, ister dışarıdan olsun, misliyle karşılık bulacaktır ve kimseye asla fırsat verilmeyecektir. Terörün içimizdeki iş birlikçileri fırsat bulduklarında karanlık planlarını hemen devreye sokuyorlar. İşte 15 Temmuz. O işbirlikçilerle harekete ettiler. Devlet millet el ele birlikte olduk ve hainlere hadlerini bildirdik. Hemen arkasından terörle mücadelemizi daha da etkin hale getirdik. Terör neredeyse, hangi inlerindelerse gittik ve beyinlerinde indirdik. Türkiye’ye düşmanlık edenlerin hevesleri mutlaka kursaklarında kalacaktır. Bunun için birbirimizi daha çok seveceğiz, daha çok kenetleneceğiz, bir, beraber ve iri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Suriye’de terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin ve vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik tehdit nereden gelirse gelsin anında karşılık vereceğiz" şeklinde konuştu.

“Terörle mücadelemiz küresel barış içindir”

Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin terörle mücadelesinin küresel barış için olduğunu belirterek, “Bizim terörle mücadelemiz küresel barış içindir. Türkiye’nin emniyeti, barışı, aynı zamanla Suriye’nin, Irak’ın, bütün komşuluklarının barış ve kardeşliği demektir. Bizim dış siyasetimizin istikameti dostluktur. Ankara ne kadar güvenliyse New York’ta o kadar güvenlidir. Çünkü küresel terör sınır tanımıyor. Teröre karşı hiçbir ayrım yapmadan mücadele etmek bütün devletlerin ortak sorumluluğudur. Bugün hala terör örgütleri üzerinden ülkelere operasyon çekme gayreti vardır. Suriye’deki PYD, YPG, PKK yapılanmasını destekleyen emperyalistler bu bölgede acıların son bulmasını istemiyorlar. Terör örgütlerini ülkelerinde barındıranlar bu yanlıştan biran önce dönmeli ve gereğini yapmalıdır” dedi.

“ABD yargıçları adeta FETÖ elemanlarının güdümüne girmiş”

ABD’deki davaya da değinen Başbakan Yıldırım, “Amerika’da bugünlerde komik bir dava görünüyor. Hukuki dayanaktan da yoksun bir davayı hep birlikte izledik. ABD yargıçları adeta FETÖ elemanlarının neredeyse güdümüne girmiş. Onların istediği gibi hareket ediyorlar. Sizin oyunlarınız bize sökmez. Kendi hukuk sisteminizi verdiğiniz zararla kalırsınız. Türkiye hukuk devletidir ve terörün her türlüsüyle mücadele edecek kabiliyete sahiptir. Bize tuzak kurmaya çalışanların bu tuzakları en geç başlarına geçecektir. Bütün bu maksatlı girişimler Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedef ve vizyonuna yürümesine engel olamayacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Aksaray İl Başkanı olarak görevlendirilen Hüseyin Altınsoy, 6. Olağan İl Kongresinde delegelerden aldığı oyla il başkanlığına seçildi.