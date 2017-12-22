Binali Yıldırım: 'Umarım ABD aldığı karardan vazgeçer'

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii’nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldırım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan Kudüs kararına ilişkin, “Kudüs kararı hakikaten tarihi bir karardır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda açık ara farkla ABD Başkanın tek taraflı aldığı, uluslararası hukuka, BM’nin daha önceki kararlarına tamamen ters olan bu karar, BM Genel Kuruluna üye ülkelerin büyük çoğunluğu tarafından uygun görülmemiş, kabul edilmemiştir, bu ABD’ye açık bir mesajdır. ‘Ben yaptım oldu anlayışının dünya düzeninde geçerli olmayacağı, güçlü olanın haklı değil, haklının güçlü olması gerektiği’ evrensel gerçeği Genel Kurul’da bir kez daha tecelli etmiştir. Ümit ederim ABD yönetimi alınan bu kararı doğru okur ve yanlış verdiği bu karardan bir an önce vazgeçer. Çünkü, İsrail, Filistin arasında yarım asıra varan bu anlaşmazlık büyük acılara sebep olmuş, artık bu acıların devam etmemesi gerekir. Bölgede, DEAŞ, PKK, PYD, El Nusra gibi örgütlerle mücadele ederken, yeni bir sorun alanının ortaya çıkarılması, insanlık, bölge için büyük bir felaketin başlangıcı olacaktır. Bu karar ümit ederim ki bu yanlıştan dönülmek için fırsat olur” ifadelerini kullandı.

Kudüs ile alakalı olarak önümüzdeki süreçte Türkiye’nin eylem planının olup olmadığına ilişkin soru üzerine Yıldırım, ”Türkiye, baştan beri bu konuda çok aktif ve öncü bir rol üstlendi. İİT Dönem başkanı Türkiye dönem başkanı sıfatıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız bütün İslam ülkelerini olağanüstü zirveye davet etti. Ondan sonra BM süreci yaşandı, güvenlik konseyinde mesele ele alındı. Orada da Amerika yalnız kaldı, Genel kurulda da yalnız kaldı, tüm tehditlere rağmen. ‘Siz karşı oy kullanırsanız, size şöyle yaparız böyle yaparız’ gibi birtakım devlet geleneğine uymayan tehditler olmasına rağmen aklı selim galip geldi. Bu karar çıktı. Bundan sonra Türkiye başta olmak üzere BM’nin sağduyuya sahip ülkeleri, ABD’nin etkisi altında olan birkaç küçük devlet dışında, hiçbir ülkenin buna bakışı olumlu değil. Türkiye, bu meselenin takipçisi olacak. Bizim derdimiz haklı ve güçlü olanın yanında yer almak” şeklinde konuştu.

OHAL Komisyonunun ilk kararlarını açıklamasının hatırlatılması üzerine Yıldırım, “İtiraz komisyonu, geçtimiz aylarda kanunla kurulmuştur, yapılanmasını tamamladı, bütün müracaatları aldı. İstihbaratla ilgili birimlerden gereken bilgileri topladılar. İlk toplantısı yaptı, kararlarını da aldılar. Bundan sonra da ellerindeki dosyaları gündemlerine göre almaya devam edecekler. Çok kapsamlı çalışma yapıyorlar, sadece duyumlarla, ihbarlarla değil, belgelerle, bilgilerle, mahkemelerin de esas aldığı kıstaslar çerçevesinde titiz bir çalışma yürütüyorlar. Bu ne demek? İtirazları olan varsa, bunlara yargı yolu açılıyor. Haklarını orada arayacaklar. Mesele böylece hallolmuş olacak” diye konuştu.

Enise Vural