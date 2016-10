Başbakan Binali Yıldırım, vergi alacaklarının yeniden yapılandırılma süresi 25 Kasım tarihine uzatıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'ndeki Basın Merkezi'ne bir ziyarette bulundu. Başbakan Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yapımının 5 yılda bitmesi planlanan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün genel özellikleriyle ilgili Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Köprünün iki kulesi arasındaki açıklık 2023 metre olacak, 2023'ün özel bir anlamı var; Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Yüzüncü yılı karşılarken Çanakkale 1915'in ruhuyla 2023 hedeflerini birleştirmiş oluyoruz, böyle bir anlam ifade ediyor. 2023 oldukça önemli bir açıklık, Türkiye'de inşaa edilen asma köprülerin şu ana kadar en uzunu, ayak açıklığı en fazla olanı. Dünyadaki en uzun açıklığı olan köprü, Japonya'daki Akashi Köprüsü'nden bile daha uzun. Akashi Köprüsü 1991 metre, bizimki 2023 metre. Bunun üzerine köprü ayaklarından, kulelerden sonra da 923 metrelik iki bölüm var, ondan sonra da viyadükler var. Viyadüklerle beraber toplam 5 bin 169 metrelik bir uzunluğa erişiyoruz. Yani 5 kilometreden fazla, tamamen köprü, viyadük şeklinde bir geçiş oluyor. Buna ilaveten de 100 kilometrelik bir otoyol var. Köprüyü de dahil edersek bunun ağırlıklı kısmı, Gelibolu tarafından başlayıp Malkara'ya kadar devam eden oradan da İstanbul Yolu'na katılan bir otoyol. Ayrıca buradan havza üzerinden Edirne'ye devam eden bölünmüş yol. Bir taraftan Gelibolu'dan başlıyor Lapseki'ye geçiyor, Lapseki'den sonra da yol bir kolu Çanakkale'ye gidiyor, bir kolu da Bandırma, İzmir Yolu'na. Diğer tarafı da Bandırma üzerinden Bursa'ya, Balıkesir'e, Manisa'ya ve diğer illere gidiyor."

Köprünün yapımını 2023'e kadar bitirmeyi hedeflediklerini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Yapım süresi, yaklaşık 5 yıl öngörülüyor. 18 Mart'ta da Çanakkale törenlerinde temel atmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Geçiş ücreti

Başbakan Yıldırım bir gazetecinin köprünün geçiş ücretini sorması üzerine, "Geçiş ücreti de 15 Euro artı KDV. Maliyet teklifle beraber gelecek ama takribi söylemek gerekirse oldukça büyük bir proje, finans maliyeti filan hariç 10 milyar TL'yi bulur. Bu Türkiye'nin gündeminde yıllardır konuşulan bir projedir. Belki son 50 yıldır hep konuşulan bir projedir. Nihayet bunu da yapmak bizlere nasip olacak diye düşünüyoruz. Yarın ihale ilanına çıkıyoruz, 26 Ocak'a kadar teklifler toplanacak sonra hemen değerlendirilecek ve inşallah her şey yolunda giderse 18 Mart'ta da ilk kazmayı vuracağız" diye konuştu.

Köprünün yapımı ile ilgili ilgilenenlerin olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, "Japonya'da ilgileniyor, başka ilgilenenler de var, Kore ilgileniyor, Türk müteahhitler ilgileniyor, Çin ilgileniyor. Neticede birer birer meydana çıkacaklar, boy gösterecekler, er meydanı burası hangisi daha güçlü ise en iyi teklifi verirse burada tabii sistem şöyle olacak; yapım süresi dahil işletme süresini en az veren, yani süre yarıştırılacak. Trafik garantisi var, birim geçiş ücreti var, yapım dahil süreyi en kısa veren teklif kazanan teklif olacak. Türkiye'nin bir mega projesi daha start almış oldu. Memlekete hayırlı olsun" dedi.

"Çanakkale geçilir, her türlü geçilir hale geliyor"

Çanakkale geçilmez sözünün tarihte kaldığını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Çanakkale geçilir, her türlü geçilir hale geliyor. Denizden geçiliyor, havadan geçiliyor şimdi karadan da geçilmiş olacak. Türkiye, dünyada böyle büyük projeleri yapan ender ülkelerden biri. Türkiye ekonomisinin üzerine çeşitli hikayeler yazmaya çalışanlar, kötümser hava yaymaya çalışanlar bir kez daha gerçeğin böyle olmadığını ümit ederim görmüş olur" şeklinde konuştu.

Köprüden geçiş süresinin üç dakika olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM’de tercihi ne olursa, milletin karşısında da tıpatıp aynısı olacaktır' sözleri üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bahçeli'nin açıklamasını bizim yorumlamamız doğru olmaz. Sayın Bahçeli'nin lafı üstüne laf söylemek bize yakışmaz, ne diyorsa odur. Baştan beri Sayın Bahçeli bunu açıkça söylüyor, 'Bu bir krizdir, bu sorun daha fazla ülkenin gündeminde kalmamalı, bir an önce bizim siyaset olarak çözemediğimiz bu sorunu milletin önüne götürüp çözümün yollarını açmamız gerekir' diyor. Ya çözelim, anlaşıp çözemediğimize göre çözümü yapacak millete gidişe de engel olmayalım diyor. Biz de tam bunu söylüyoruz, o bakımdan olayı böyle anlamak lazım. Bizim görevimiz millete vaadettiğimiz Anayasayı hazırlayıp Meclis'e sunmaktır, ondan sonra görev yüce Meclis'indir. Gerekçeleriyle anlatacağız yaptığımız değişikliğin ne anlama geldiğini halkımızla paylaşacağız ve Meclis'e teklifimizi getireceğiz, ondan sonrası Meclisin bileceği iştir. Sayın Bahçeli'nin bugüne kadar yaptığı açıklamalar ümit vericidir, yapıcı açıklamalardır, biz bunu Meclis'te bu teklife kendi şartları dahilinde olumlu katkı yapacakları yönünde anlamaktayız."

“İddialarla işimiz yok icraatla işimiz var”

Basın mensuplarının ‘geniş bir teklifin meclise sunulacağından bahsediliyor 90 maddeye kadar çıkacağından bahsediliyor’ yorumu üzerine Başbakan Yıldırım, “Konuşulunca görürsünüz. Şimdi bir şey söylemeyelim” ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ile bir görüşme olup olmayacağı ile ilgili sorulan soruya ise Yıldırım, “Sayın Kılıçdaroğlu ile icap ettiği zaman her şekilde görüşürüz. Bir problem yok. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli, kısmi bir Anayasa değişikliği konusunda zaten mutabakatımız var. Onunla ilgili de güzel bir çalışma yaptılar. Oluşturduğumuz heyet bizim getireceğimiz teklif bunları da kapsıyor aynı zamanda” yanıtını verdi.

Başbakan Yıldırım, yeni anayasa ve başkanlık sistemine ilişkin çalışmaların tamamlandığını söylemesinin ardından bu tamamlanan çalışmaların MHP ile görüşüldüğü iddialarının hatırlatılması üzerine, “İddialarla işimiz yok icraatla işimiz var” değerlendirmesinde bulundu.