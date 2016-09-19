Başbakan Yıldırım yaptığı konuşmada okullarda artık müfredat zenginliğini daha çok artıracaklarını ifade ederek öğretmenlere şöyle seslendi: “Çocuklarımızı ülkesini, milletini, bayrağını, devletini seven birer genç olarak yetiştirmek sizin boynununuz borcudur.” Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan’da Salih Erkan İlköğretim Okulunda düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılışına katıldı. Programa Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, milletvekilleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda ilk olarak konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2016-2017 eğitim öğretim yılında açık öğretim öğrencileri dahil, örgün eğitimde resmi ve özel okullarda yaklaşık 18 milyon 43 bin 15 öğrenci ve 900 bin dolayında öğretmenin ders başı yapacağını belirterek bugün okullarda '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma' konularını kapsayacak şekilde törenler düzenlendiğini, törenlerde, Bakanlık tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma temalı broşürlerin tüm öğrencilere dağıtıldığını kaydetti.

Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak öğrencilere yeni ders yılına hazır olup olmadıklarını sorarak konuşmasına başladı. Başbakan Yıldırım, “Saygıdeğer öğretmenler, saygıdeğer veliler, aziz vatandaşlarım. Bugün yurdun her köşesinde okullarımız açılıyor. Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Yavrularımıza yeni eğitim öğretim yılında üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin.” dedi.

Başbakan Yıldırım konuşmasında çocukluk yıllarının gözünün önünden geçtiğini ifade ederek, “Birden onların yaşına, çocukluk yaşıma gittim. O günlerdeki öğrencilik günlerimi hatırladım. Hepsi gözümün önüne geldi. Bizim dönemlerimizde okullarımızda böyle imkanlar yoktu. Okula giderken ısınmak için herkes yanında odun getirirdi. Odun getirmeyeni hoca cezalandırırdı, imkanlar çok kısıtlıydı.” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım konuşmasında hayatından kesitlerde sunarak öğrencilik dönemindeki ‘Cazim’ eğitmeni anlattı. İlkokulda ‘Cazim’ adında bir eğitmenlerinin olduğunu ve bilgi anlamında pek bir şey öğrenemediklerini kaydeden Başbakan Yıldırım, yaşadığı hayat hikayesini şöyle anlattı: “İlkokul ikinci sınıftayım. Cazim diye bir eğitmenimiz var, oldukça yaşlı bir eğitmen abimiz. Masaya oturdu, bizde oturduk çocuklar gerisi yok. Ne okuyoruz, ne yazıyoruz orası Allah kerim. Zaman ilerliyor karne zamanı gelecek birde müfettiş geldi. Cazim bey çocuklara iyi öğretiyor mu, öğretmiyor mu onu denetlemeye geldi. Müfettiş tek tek sorular soruyor hiçbirimiz bilemiyoruz. Bizim Cazim bey boncuk boncuk terliyor. Sonunda müfettiş bir hinlik yaptı bir soru daha sordu. Çocuklar size de soruyorum. Çocuklar şurada su var burada da saman var, bunun ortasında da bir duvar var duvarın üstünde de horoz var. Horoz suya mı yumurtlar samana mı?. Soruyu duyunca bizim çocuklar aynen hep bir ağızdan samana diye bağırdılar. Bu sefer Cazim beyin keyfi yerine geldi. Soru yumurta olunca nasıl bildiniz. Tabii müfettiş Cazim beyin emekliliğine diye rapor yazdı.”

Yeni neslin oldukça şanslı olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, “Siz şanslısınız. Biz okula gittiğimizde derse başlardık. Kapı tık tık diye vurulurdu. Babam kapının arasından kafasını uzatıyor öğretmene çocuğa müsaade eder misin tarlaya gideceğiz derdi. Şimdi daha okul çağı başlamadan ilkokul 1’e gelmeden yavrularımızın yarısı hazırlık okuyor, okul öncesi derslere gidiyorlar” şeklinde konuştu.

AK Parti hükümetinin geçen 14 yıl içerisinde en büyük kaynağı eğitime ayırdığını kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, “18 milyonun üzerindeki 920 bini geçen öğretmenlerimizle paylaşmak istiyorum. AK Parti hükümeti olarak geçtiğimiz 14 yıl içerisinde eğitime çok büyük kaynak ayırdık. Şöyle ki bizden önce eğitime yatırım bugünün parasıyla 10 milyar liraydı bizim dönemimizde 100 milyarın üzerine çıktı. 10 kattan daha fazla, helalı hoş olsun. Taşa, toprağa yapacağınız yatırımın bir ömrü var. Eğitime yaptığınız yatırımın ömrü nesilden nesle gidiyor. Çünkü siz Türkiye’nin aydınlık geleceğisizin.15 temmuz da gördüler Türk gencinin neleri yaptığını gördüler. Tanklara tüfeklere karşı göğsünü siper ederek asker kılığındaki o terör örgütü mensuplarına bu ülkeyi teslim etmediler” şeklinde konuştu.

Eğitime yatırım yapmaya devam ettiklerini ve Türkiye’de okullaşma oranının kızlarda yüzde 87’lerden yüzde 97’e çıktığını belirten Başbakan Yıldırım, “Son 14 yıl içerisinde 4+4+ 4 sistemiyle dört dörtlük dönem başladı. Eğitimde çeşitlilik başladı. 542 bin derslik bizim iktidarımı döneminde hizmete başladı. Öğretmen başına öğrenci sayısı 14 yıl içerisinde öncesine göre yüzde yüz azaldı. Ayrıca bilişim Türkiye’nin geleceği. Bilişim sınıfları kuruldu. 30 binden fazla bilişim ve teknoloji sınıfı kuruldu. Akıllı tahtayla donatıldı sınıflar. Artık tebeşir tozu yok, astım oldum okula gidemiyorum derdi yok. Tahta akıllı, öğrenci daha da akıllı” dedi.

Konuşmasında 15 temmuz darbe kalkışmasına değinen Başbakan Yıldırım, “Bu ülke de maalesef FETÖ terör örgütü mensupları birçok kuruluşa sızıp devleti yıkmak için acımasızca planlar sürdürdüler. 15 temmuz da bunların foyaları ortaya çıktı. Sizden istirhamım ne FETÖ, ne diğer terör örgütü mensuplarına müsaade etmeyin, onları aranızda asla yaşatmayın” diye konuştu.

“Akıl terimizle, alın terimizi birleştirip Türkiye’mizi çok daha güzel günlere ulaştıracağız.”

Başbakan Binali Yıldırım, “Akıl terimizle, alın terimizi birleştirip Türkiye’mizi çok daha güzel günlere ulaştıracağız” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Muasır medeniyetler seviyesi bizim hedefimiz. Akıl terimizle, alın terimiz birleştirip Türkiye’mizi çok daha güzel günlere ulaştıracağız. Yeni nesiller sizlerin eseri olacak. Öğretmenlik çok mukadder zor bir görevdir “

“Çocuklarımızı ülkesini, milletini, bayrağını, devletini seven birer genç olarak yetiştirmek sizin boynununuz borcudur.”

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında ‘Ağaç yaşken eğilir’ atasözünü öğretmenlere hatırlatarak şöyle konuştu: “Çocuklarımızı ülkesini, milletini, bayrağını, devletini seven birer genç olarak yetiştirmek sizin boynununuz borcudur. Öğretmenlik çok mukadder zor bir görevdir. Benim eşim de bir ilkokul öğretmeni. Öğretmenlik mesleğinin ne kadar ulvi bir meslek olduğunu biliyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. İmkanlarınızı artırılması için çalışıyoruz.Bakanlar kurulunda bir karar aldık. Bugüne kadar okullarımıza, öğretmenlerimize yani eğitim sisteminin alt yapısına büyüt yatırımlar yaptık. Her okulda internet bağlantısı var. Fatih projesi çok önemli bir proje.”

“Okullarımızda artık müfredat zenginliğini daha çok artıracağız”

Başbakan Binali Yıldırım, okullar da müfredat zenginliğini daha çok artıracaklarını kaydederek, “445 bin dersliğimizde ders zili bugün çaldı. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz yeni öğretim yılına başladı. Bundan sonra içeriye müfredata daha çok önem vereceğiz. Müfredatımızı daha zenginleştireceğiz. 100’de 100’lere ulaştık okullaşmada, yüzde 97’lerdeyiz. Bundan sonra içeriğe, müfredata daha çok yatırım yapacağız” dedi.

Başbakan Yıldırım konuşmasını 2016- 2017 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunup, “Bu millet bu şekilde dayanışma içerisinde olduğu için bizi hiç kimse bölemez. Türkiye’de hem bölücü terör örgütleri hem FETÖ’nün kökünü kazıyacağız” diyerek sonlandırdı.

Başbakan Yıldırım beraberindeki bakanlar ve bürokratlarla birlikte ilk ders zilini çaldı. Ardından sınıfları gezerek tahtaya yazı yazdı, öğrencilerin ders kitaplarını inceledi.

Abdullah Aslan - Ahmet Akbuğa