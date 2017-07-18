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Binali Yıldırım'dan yağış açıklaması: Olay bir afet; her şey kontrol altında

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ile ilgili, “Olay kontrol altında. Şu ana kadar rapor edilen can kaybı yok” açıklamasını yaptı.

Binali Yıldırımdan yağış açıklaması: Olay bir afet; her şey kontrol altında

18 Temmuz 2017 13:06
Binali Yıldırım'dan yağış açıklaması - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen su baskınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Normal mevsim ortalamalarının çok üzerinde bir yağış olduğunu kaydeden Yıldırım, “Belediye ve valilik iyi bir iş birliği içerisinde işi, krizi yönetiyor. Ana arterlerde bazı su birikintileri falan var. Araç trafiğine kısıtlama getirdiler. Olay kontrol altında. Şu ana kadar rapor edilen can kaybı yok. Bir afet düzeyinde bir iş. Kısa zamanda anormal bir yağış düşüşü böyle bir durumu ortaya çıkardı. Doğacak hasarlarla ilgili gereken de yapılacak” dedi.  

Enise Vural


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