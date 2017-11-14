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Binanın 2'nci katından atladı, direkte asılı kaldı

Burdur’da bir binanın 2'nci katından atlayan genç, aydınlatma direğinde asılı kaldı.

Binanın 2nci katından atladı, direkte asılı kaldı

14 Kasım 2017 14:13

Edinilen bilgiye göre, Burdur Özgür Mahallesi’ndeki Cümbüşlü Sokak’ta bir binanın ikinci katına çıkan K.C., intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ve çevredekilerin uzun süren ikna çabalarına bir türlü karşılık vermeyen K.C., ölmek istediğini ve yanına engellemek için gelen olursa atlayacağını söyledi. İkna çabaları devam ederken, bir süre sonra çıktığı yerden atlayan K.C., sokakta bulunan bir aydınlatma direğinde asılı kaldı.

Aşağıda bekleyenlerin çabalarıyla asılı kaldığı direkten aşağı inen genç, polis gözetiminde sağlık kontrolünden geçirildi. Gencin intihar girişimi ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Etiketler: burdur

 

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