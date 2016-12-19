Olay sabaha karşı saat 4:50 civarından Pınarbaşı Mahallesi, Pınarbaşı Caddesi 107 kapı numaralı evde meydana geldi. Geçtiğimiz hafta evin yan tarafındaki eski ev yıkılarak, yeni evin inşaatının temel atma çalışmalarına başlanması ile birlikte çevrede bulunan evlerde hasar oluşmaya başladı. Bir haftadır tedirgin olan ev sahipleri bu sabah büyük bir gürültü ile evin duvarının çöktüğüne tanıklık etti.

Binanın mutfak duvarının komple çöktüğü, herhangi bir yaralanmanın olmadığı evde, beyaz eşyalar başta olmak üzere birçok eşyanın hasar gördüğü tespit edildi. Evin sahibi Sabahat Kiriz, “Yan binada kazı başladığında bir hasar yaşadık, polisleri çağırdık anlaşma yoluna gidildi ve zararın karşılanacağını söylediler” dedi. Evi yapacak olan müteahhit hiçbir zaman gelmedi. Mimar var o ilgileniyor bizimle. Ama bu durumda olunca kimseye güvenimiz kalmadı. 8 yıllık gelinim yeni buraya taşınmıştı, evi de mükemmel yaptırdılar, dünya kadar masraf ettiler, mağdur durumdayız” ifadelerini kullandı.

Bir diğer evin sahibi olan Muharrem Ulukavak, “Karda kaldık, sabaha karşı yıkıldı ve içeride hayvanda vardı. Karda kışta sokakta kaldık” dedi. İnşaatın başladığından beri rahat oturamadıklarının altını çizen Ulukavak, tedirgin olarak yaşadıklarını bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Samet Doğru