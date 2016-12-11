Bursa’da bir bankadan kredi çekerken yakalanan ve üzerinden 15 tane farklı sahte kimlik çıkan Afganistan uyruklu Murad K.’nın (45) yargılanmasına 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Hakkında 87 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve her kimliğe şekil değiştirip kendi fotoğrafını yapıştırdığı iddia edilen Murad K, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Murad K, “Bana bütün iftiraları kardeşim attı. Bana, ‘Sana öyle bir oyun oynayacağım ki içeriden bir daha çıkamayacaksın’ demişti. Bu onun oyunudur. Ben haksız yere içeride yatıyorum. Yaklaşık 1.5 senedir tutukluyum. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum. Ben tahliye olursam yine bütün mahkemelere katılacağım. Söz veriyorum, kaçmayacağım” dedi.

Mahkeme heyeti, Murad K’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ahmet Faruk Çabuk

BURSA