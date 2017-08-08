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Binden fazla göçmen Libya’ya geri gönderildi

Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz’de binden fazla göçmeni kurtararak Libya sahillerine geri gönderdi.

Binden fazla göçmen Libyaya geri gönderildi

08 Ağustos 2017 12:24

Libya sahil güvenlik gemisinin son bir kaç gün içerisinde Akdeniz’de ahşap tekne ve botlarda binden fazla göçmeni kurtararak Libya sahillerine geri gönderdiği açıklandı.

Uluslararası Göç Örgütü yaptığı açıklamada Cuma gününden bu yana bin 124 göçmenin kurtarıldığını ifade etti. En son yapılan kurtarma operasyonu ise Libya’nın başkenti Tripoli’de pazartesi sabahı aralarında 18 kadın ve 10 çocuğun bulunduğu 155 göçmenin kurtarılmasıydı. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre ise göçmenler, Tunus, Fas, Cezayir, Sudan, Sahra Altı Afrika ve Suriye gibi çeşitli ülkelerden oldukları belirtildi.

Öte yandan, İtalyan Hükümeti Kuzey Afrika’da Avrupa’ya deniz göçünü durdurma noktasında Libya Sahil Güvenlik birimine teknik ve lojistik destek sağlayacağını açıkladı.


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