Diğer
Kategoriler

Bingöl 5 saatte 18 kez sallandı

Bingöl 4,2 şiddetindeki depremin ardından sabaha kadar 5 saatte 18 kez sallandı.

Bingöl 5 saatte 18 kez sallandı

07 Mart 2018 10:24

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, Bingöl merkez üssü olan ilk deprem saat: 03.33 sıralarında 4.2 şiddetinde meydana geldi. Bu depreminde ardından 3.3 ile 0.9 arasında değişen 17 artçı deprem de 5 saat içerisinde meydana geldi.

3.33'ten, 08.58'e kadar 18 depremin meydana geldiği Bingöl'de ise, vatandaşlar bazı sarsıntıları hissettiklerini aktardı. Can ve mal kaybının olmadığı depremlerden 4.2 ile 3.3 şiddetindeki sarsıntıların Elazığ, Muş ve Bingöl'den de hissedildiği bildirildi.  

Yılmaz Atar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç