Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin vatandaşları arayarak, “Lösemi hastasıyım başkan beyin selamıyla arıyorum. Kendisi gibi sizin de bana yardım etmenizi istiyor” bahanesi ile para isteyen dolandırıcıların tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Bingöl Belediye Başkanlığı veya Başkan Barakazi’nin adına vatandaşlardan herhangi bir yardım ve bağış talebi kesinlikle söz konusu olmadığı belirtilerek, “Bingöl Belediyesi olarak bugüne kadar hiçbir iş adamı, kişi ve kişilerden herhangi bir para istenmemiştir. Belediyemizin adını kullanarak para talep eden kişi veya kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Vatandaşlarımızın, bu tür art niyetli kişilere kanmaması, arayan şahıslara ait telefon numaralarını ilgili güvenlik birimlerine bildirmeleri konusunda hassas davranmaları önem arz etmektedir” denildi.

Yılmaz Atar