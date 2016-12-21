Sibirya soğuklarının yaşandığı Bingöl’de, dondurucu hava hayatı felç etti. Kent merkezinde yol ve kaldırımlar adeta buz pistine dönerken, camlar, ağaçlar, araçlar buz tuttu. Şiddetli soğuk hava nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkilenirken, kırsal kesimlerde hayat durma noktasına geldi.

Kırsal kesimler eksi 27’yi gördü

Hava sıcaklıkları kent merkezinde geceleri eksi 23 olarak ölçülürken, kırsal kesimlerde eski 27’lere kadar geriledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü alt uç ve ortalama değer verilerine göre, Bingöl en son 1992 yılında eksi 25’i görmüştü. 24 yıl aradan sonra Bingöl en soğuk kışını geçiriyor.

“Araçlar çalışmıyor”

Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte, 28 köye ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kapalı olan 250 köy yolunu ulaşıma açtı. Dondurucu havalardan dolayı çalışmaların güçlükle ilerletildiğini belirten İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Erhan Kayaokay, “Bingöl’de il genelinde 28 köy yolumuz şuanda ulaşama kapalı. Dondurucu havaların etkili olduğu kırsal kesimlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Dondurucu havalardan dolayı araçlarımız çalışmıyor, ateş yakarak motoru ısıttıktan sonra araçları çalıştırabiliyoruz” dedi.

“Son yılların en soğuk kışını yaşıyoruz”

Uzun zamandır böylesi soğuk görmediğini belirten Feyzi Dumlu, “İlk defa Bingöl’de bu kadar soğuk havayı görüyoruz. Hava sıcaklıkları eski 20 ile 30 arasında değişiyor. Geceleri eksi 27’lere kadar iniyor. Yollar adeta buz tuttu. Öğrenciler okula gidemiyor, mahalle aralarında araçlar bile gidemiyor. Zor günler yaşıyoruz. Yetkilerimiz bu konuda biraz daha duyarlı olsa iyi olur Bingöl için. Soğuk havalardan dolayı bayağıdır zorluk çekiyoruz” diye konuştu.

Hava soğuklarının çok fazla etkili olduğunu belirten Osman Çintay ise, “Son yılların en büyük soğuğunu yaşıyoruz. Hava sıcaklığı kent merkezinde eksi 25’lere kadar inmiş durumda. Çatılarda sarkan buzlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yetkililerden ricamız, olası tehlike durumlarının oluşmaması için çatılarda sarkan buzları düşürsünler. Biz Erzurum gibi olduk. Son yılların en büyük soğuğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Yılmaz Atar