Diğer
Kategoriler

Bingöl merkezli 15 ilde yasadışı bahis operasyonu: 124 gözaltı !

Bingöl merkezli 15 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonun da 124 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl merkezli 15 ilde yasadışı bahis operasyonu: 124 gözaltı !

06 Haziran 2018 14:55

Edinilen bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yasadışı bahislerle ilgili çalışma yaptı. Polisin teknik takipli yaptığı çalışmada 15 ilde 124 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik bugün 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 124 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak yurt dışında ve yurt içinde oynatılan spor müsabakalarına dayalı bahis yada şans oyunlarının İnternet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye de oynanmasına imkan sağlama, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından teknik takipli olarak yürütülen soruşturma kapsamında Bingöl merkezli 15 ilde 124 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı talimatı verilmiştir" denildi.  

Yılmaz Atar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç