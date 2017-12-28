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Bingöl merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı kararı

Bingöl merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı tespit edilen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılarak operasyon başlatıldı.

Bingöl merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı kararı

28 Aralık 2017 11:28

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Bingöl, İstanbul, Adana ve Kilis'te örgütle bağlantılı 26 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı 26 şüphelinin yakalanması için gözaltı talimatı verdi. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Yürütülen DEAŞ terör örgütü soruşturması kapsamında Bingöl, İstanbul, Adana ve Kilis illeri kapsamında 26 şüpheli hakkında arama el koyma ve gözaltı talimatı verildi" denildi.  

Muhammet Ali Çiftçi

Etiketler: Bingöl, DEAŞ operasyonu

 

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