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Bingöl polisi gece uygulamasıyla sürücüleri uyardı

Bingöl polisi gece uygulamasıyla sürücüleri uyardı
Bingöl polisi gece uygulamasıyla sürücüleri uyardı

Bingöl’de trafik polisleri gece hız, alkol ve emniyet kemeri uygulaması yaparak sürücüleri uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi Çapakçur Köprüsü'nde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada köprü üzerine radar kurularak durdurulan araçlarda sürücülere hız limiti hakkında bilgi verilirken, alkol ve emniyet kemeri kontrolü de yapıldı. Uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Uygulamanın belirli oranda artacağını belirten Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, sürücülere seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmama uyarısında bulundu.

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının ön planında insan faktörü yattığını belirten Alıcı, "Özellikle araç sayılarının artmasıyla birlikte trafikte sorumsuz sürücülerde maalesef arttı. Bu sürücülerin hız, ışık ihlalleri, cep telefonu ile trafikte konuşma, emniyet kemeri kullanmama, drift atma, sis farı ile seyir etme gibi ihlalleri yaptıkları gözlemlenmektedir. Bu ihlalleri ilimizde de yapan sürücülerin olup olmadığını kontrol etmek amacıyla bu uygulamayı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bunu yapmaktaki amacımız, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Vatandaşlarımıza emniyet kemerlerini kullanmalarını, trafikte cep telefonlarını kullanmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi. 

Muhammet Ali Çiftçi
 

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