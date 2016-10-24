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Bingöl Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Projesi'nin merkezinde

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak himayesinde YÖK tarafından “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” programında 5 pilot üniversitenin belirleneceği çalışmalar tamamlandı. 100’e yakın kriterin göz önünde bulundurulduğu çalışmalarda Bingöl Üniversitesi 5 pilot üniversiteden birisi olarak seçildi.

Bingöl Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Projesinin merkezinde

24 Ekim 2016 09:38

Bingöl Üniversitesi, 18 Ekim 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Açılış Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, bölgesel kalkınmanın merkezi olarak seçilen 5 üniversiteden birisi olarak ilan edildi. Böylece YÖK tarafından tanımlanan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı”nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tek bölgesel kalkınma ve misyon projesinin akademik misyonunu yüklendi.

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı” Nedir?

Ülkemizde son yıllarda açılan üniversite sayısı 181’e ulaşmış ve 81 ilde üniversite kurulmuştur. Tarihi, coğrafi, kültürel, tarım ve iklim kimliği olarak farklı bölgelerinde kurulmuş olan yeni üniversitelerin bölgelerinde, büyük merkezlerdeki köklü üniversitelerden daha fonksiyonel bir işlev görmeleri mümkündür. Bu perspektif bazı üniversitelerin eğitimde, bazılarının araştırmada, bazılarının ise bölgesel kalkınmaya katkı sağlama odaklı farklılaşmasını içermektedir. Bu şekilde, bu üniversiteler eğitim ve araştırma süreçlerinde bölgeyle ilgili alanlarda tematikleşebilecekler ve bölgenin kalkınmasına önemli katkıda bulunabileceklerdir.

Aday Üniversiteler Arasında Pilot Üniversite Seçim Nasıl Yapıldı?

YÖK tarafından “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” programında 5 pilot üniversitenin belirleneceği çalışmalar tamamlandı. 100’e yakın kriterin göz önünde bulundurulduğu çalışmalarda ilk aşamayı 12 üniversite geçti. Çalışmanın 2. aşaması olan panel değerlendirmelerine  YÖK’te yapılan panellerle devam edildi.  Bu toplantıda bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması için yürütülmesi planlanan faaliyetler, bu faaliyetlerin yaygın etkileri, kente ve bölgeye muhtemel katkıları ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin bu faaliyetleri yürütebilmesi için mevcut altyapı donanımının yeterliliği anlatıldı. Bu sunumda YÖK’ün aradığı “Bölgesel Gelişmede Üniversitelerin Rolü” konusunda ikna edici cevaplar üretilerek kurumsal ve alt yapı potansiyeli ortaya konuldu. Bingöl Üniversitesi ile üniversitenin yer aldığı coğrafyanın sosyo-kültürel ve ekonomik görünümü de dikkate alınarak üniversitemiz 5 pilot üniversiteden birisi olarak seçildi. Dolayısıyla seçilme süreci müstakil bir projenin savunusu ve neticede kabulü olarak değil, Bingöl şehrinin içinde bulunduğu bölge üzerinde kalkınma odaklı bir misyon yüklenme potansiyeline sahip olduğu ve bu potansiyelin Bingöl Üniversitesi'nin öncülüğünde keşfedileceği tescil edilmiş oldu. 

Etiketler: bingöl üniversitesi, Prof. Dr. İbrahim Çapak, Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Fa, Yakın Doğu Üniversitesi


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