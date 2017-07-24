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Bingöl’de 1 terörist teslim oldu

Bingöl’de terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist, silahı ile birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bingölde 1 terörist teslim oldu

24 Temmuz 2017 19:33

Edinilen bilgiye göre, Bingöl’ün Yedisu ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 25 yaşındaki “Masiro Amed” kod adlı Y.I. isimli terörist, silahı ve mühimmatlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.00 sıralarında Yedisu İlçe Jandarma Karakoluna Diyarbakır'ın Kulp ilçesi nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu erkek bir terörist, Kaleşnikof silah, beş şarjör, 151 adet Kaleşnikof mermisi, 2 adet el bombası, telsiz ile birlikte teslim oldu” denildi. 

Gözaltına alınan teröristin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

Yılmaz Atar
 

Etiketler: Bingöl, pkk


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