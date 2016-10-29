Edinilen bilgiye göre, 49’uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Genç ilçesinde 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye’ operasyonu devam ediyor. Operasyon devam ederken, ilçeye bağlı Yeniyazı köyü kırsalında toprağa gömülü halde 1 ton amonyum nitratla desteklenmiş patlayıcı madde bulundu. Bulunan patlayıcı çevre güvenliği alındıktan sonra imha edildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yeniyazı köyü kırsalında toprağa gömülü halde 1 ton amonyum nitratla desteklenmiş patlayıcı madde ele geçirildi.Ele geçirilen 1 ton patlayıcı madde ve düzeneği, bulunduğu yerde emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Yılmaz Atar



