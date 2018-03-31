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Bingöl’de 100 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Bingölde 100 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

31 Mart 2018 19:29

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Karlıova ilçesi mülki sınırlarında, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda 100 kilogram amonyum nitrat, 1 adet el telsizi, 1 adet el dürbünü, 500 metre elektrik kablosu ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

Yılmaz Atar
 

 

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