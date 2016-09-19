Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bingöl'de 15 alan özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bingöl'de 15 alan özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bingöl merkez ve 7 ilçesinde 15 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Bingölde 15 alan özel güvenlik bölgesi ilan edildi

19 Eylül 2016 20:28

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtilerek, bu nedenle merkez ve 7 ilçedeki 15 alanın geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, “Bingöl merkez Ortaçanak köyü, Hasar Yaylası ile Hasar Tepe bölgesi, Adaklı'nın Şeytan Dağları, Şeytan Tepesi ve İlbey-Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesi, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgeleri, Karlıova ilçesinin Karacehennem Ormanları, Solhan ilçesinin Yenibaşak ve Doğuyeli, Yayladere ilçesinin Horivanik ve Tahkim Deresi ile Kırköy Ormanları bölgesi, Kiğı ilçesinin Çomak Deresi ile Yedisu ilçesinin Akımlı Yaylası bölgeleri geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Belirtilen alanlara vatandaşların can ve mal güvenliği açısından girişler 20 Eylül-4 Ekim 2016 tarihleri arasında yasaklanmıştır” denildi.  

Yılmaz Atar

Etiketler: Bingöl


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 33°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!