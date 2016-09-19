Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtilerek, bu nedenle merkez ve 7 ilçedeki 15 alanın geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, “Bingöl merkez Ortaçanak köyü, Hasar Yaylası ile Hasar Tepe bölgesi, Adaklı'nın Şeytan Dağları, Şeytan Tepesi ve İlbey-Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesi, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgeleri, Karlıova ilçesinin Karacehennem Ormanları, Solhan ilçesinin Yenibaşak ve Doğuyeli, Yayladere ilçesinin Horivanik ve Tahkim Deresi ile Kırköy Ormanları bölgesi, Kiğı ilçesinin Çomak Deresi ile Yedisu ilçesinin Akımlı Yaylası bölgeleri geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Belirtilen alanlara vatandaşların can ve mal güvenliği açısından girişler 20 Eylül-4 Ekim 2016 tarihleri arasında yasaklanmıştır” denildi.

Yılmaz Atar