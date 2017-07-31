Bingöl’de 16 sığınak ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bingöl Valiliği, Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından gerçekleştirilen ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın-88’ operasyonu kapsamında 16 sığınak ve 2 depo ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyon bölgesinde tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcının imha edildiği ifade edilen açıklamada, “Sığınaklarda yapılan aramada, 1 Kanas keskin nişancı silahı, 1 Kanas dürbünü, 1 AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 14 adat AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 4 bin 250 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, 3 Antitank Roket mühimmatı, 13 RPG-7 sevk fişeği, 550 adet 5.65 MM fişek, 750 Bixi mühimmatı, 5 RPG-7 Antitank Roketi, 1 RPG-7 antipersonel roketi, 1 RPG-7 Antihava Roketi, 11 şarjör kılıfı, 1 termal silah dürbünü, 2 palaska, 85 Kanas mühimmatı, 91 Bixi mühimmatı, 3 Dragunov Keskin Nişancı silahına ait boş şarjör, 17 fünye bağlantılı EYP, 15 EYP devresi, 1 menşei tespit edilemeyen termal kamera ve bataryası, 1 EYP yerleşimini gösterir doküman, 3 EYP basma düzeneği, 190 kilogram amonyum nitrat, 250 değişik ebatta pil, 23 dolu piknik tüpü, 4 boş piknik tüpü, 1 Jeneratör, 1 adet akü, terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan'ın posteri, 1 örgütsel bayrak, 1 şişme bot, çok miktarda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Yılmaz Atar